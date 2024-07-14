حزب الوفاق العراقي يستنكر جريمة العدو الصهيوني بقصف منطقة المواصي في قطاع غزة

جاءنا من المكتب الإعلامي لحزب الوفاق الوطني العراقي، اليوم الاحد، البيان السياسي التالي..

**يدين ويستنكر حزب الوفاق الوطني العراقي جرائم العدوان الصهيوني الغاشم بحق ابناء الشعب الفلسطيني الشقيق واخرها الابادة التي حصلت في مناطق غزة ومنطقة المواصي قرب خان يونس والتي استهدفت الابرياء.

ان استمرار العدوان الصهيوني بارتكاب هذه الجرائم طيلة الفترة الماضية واستهدافه لكل شيء وتكرار الاعتداء على المناطق الانسانية الآمنة يعدُ مخالفةً كبيرة لكل الشرائع السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية وماهو مخجلٌ ومؤسف ان يرافقها صمت دولي مريب ورهيب.

اليوم ومع مرور اكثر من تسعة اشهر على قيام حرب الابادة هذه ومن دون عقاب او حساب لهذا الكيان المجرم فإننا ندعو المجتمع الدولي الى وقفة حقيقية جادة لانهاء هذه الحرب وايقاف نزيف الدم المستمر وانقاذ الشعب الفلسطيني من هذا الدمار والخراب، كما اننا نحذر من ان استمرار هذه الحرب لن يزيد الاوضاع الا سوءً وسيؤدي لمزيدٍ من الفوضى في عموم المنطقة.

حمى الله فلسطين ارضاً وشعباً من كل مكروه والرحمة والخلود للشهداء الابرار والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

١٤ تموز ٢٠٢٤