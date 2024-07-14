حزب الله: استطعنا نقل المعركة من داخل لبنان إلى داخل الكيان بالمعنى الحقيقي

14 يوليو، 2024

صرح عضو المجلس المركزي في “حزب الله” اللبناني، حسن البغدادي، اليوم الأحد، بأنه “إذا أراد الاحتلال تدمير لبنان عن بعد، سيدمر الكيان فوق رأس المحتلين”.

وأجرت وكالة مهر، اليوم الأحد، حوارا مع الشيخ البغدادي، أوضح من خلاله أن “حزب الله يمتلك الرد المدمّر وجيش من المشاة قادر على دخول فلسطين، بينما الاحتلال لا يملك مشاة تتجرأ على دخول لبنان”.

وقال حسن البغدادي: نحن دائما كنا نتوقع أن هذا الكيان عمره لن يكون طويلا، وهذا له أسبابه وأهمها حماقة القادة في هذا الكيان، وعمر الكيان بدأ بالعد العكسي للزوال، فهذا الكيان المؤقت إلى زوال وقريبا جدا.

وأكد أن “حزب الله استطاع أن ينقل المعركة من داخل لبنان إلى داخل الكيان بالمعنى الحقيقي”، مضيفا أن “حزب الله يمتلك شيئين أساسين، يمتلك الرد المدمر القوي على كل القواعد داخل الكيان، ولديه جيش من المشاة القادر على أن يدخل الى داخل فلسطين، بينما العكس تماما إسرائيل ليس لديها مشاة لتدخل في أي بقعة في لبنان، وإذا أرادت أن تدمر عن بعد فهي لن تدمر لوحدها سيدمر الكيان فوق رأسه”.

وشدد عضو المجلس المركزي في “حزب الله” اللبناني، حسن البغدادي، على أن “الاحتلال بات على قاب قوسين أو أدنى من باب الهزيمة الكبرى”.

14 يوليو، 2024

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