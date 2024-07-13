تفوووو عليكما.. قناتا “العربية” السعودية، و”سكاي نيوز عربية” الإماراتية تتبنيان رواية العدو بخصوص مجزرة المواصي/ فيديو

13 يوليو، 2024

تبنت قناتا “العربية” السعودية، و”سكاي نيوز عربية” الإماراتية، رواية الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص مجزرة المواصي بخانيونس، والتي راح ضحيتها 90 شهيدا، ومئات الجرحى.

فقد سارعت القناتان إلى فتح تغطية مباشرة لمزاعم جيش الاحتلال باستهداف قائد كتائب “القسام” محمد الضيف، وقائد لواء خانيونس بالكتائب، رافع سلامة.

ونشرت القناتان على نطاق واسع في الشاشة الرسمية، وصفحاتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأكيد الإعلام الإسرائيلي اغتيال رافع سلامة، مع تغطية أقل للمجزرة الإسرائيلية.

وأثارت القناتان حفيظة المتابعين بشكل أكبر حينما تناولتا استشهاد 90 فلسطينيا بالمجزرة الوحشية على أنها مزاعم نقلتها وزارة الصحة “التابعة لحماس”، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن “العربية” وقناة “الحدث” المنبثقة عنها، إضافة إلى “سكاي نيوز عربية” تروجان بشكل كبير وواضح لرواية الاحتلال الإسرائيلي.

ودأبت القناتان خلال الأسابيع الماضية على نقل روايات تزعم وجود حالة سخط داخل قطاع غزة ضد حركة “حماس”.

وتظهر “العربية” و”سكاي نيوز عربية” على شاشتيهما بشكل مستمر قيادات من حركة “فتح” تهاجم المقاومة، وتتهم قياداتها بالتواجد بين المدنيين كمبرر للاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ المجازر.

وظهر اليوم السبت، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على منطقة المواصي في خانيونس جنوبي قطاع غزة، مخلفا 90 شهيدا ومئات الجرحى، وهي المنطقة التي زعم قبل أيام فقط أنها “آمنة”، وطالب سكان محافظتي غزة والشمال بالتوجه إليها.

https://pbs.twimg.com/media/GSXbP1uXoAAzfVM?format=jpg&name=medium

 

13 يوليو، 2024

مقالات ذات صلة

قتلت شاباً بريئاً وتبنت الرواية الصهيونية.. سلطة عباس تضع إمكاناتها الأمنية والإعلامية في خدمة الاحتلال الإسرائيلي

13 يوليو، 2024

حماس تكذّب ادعاءات العدو استهداف قيادات المقاومة في خانيونس، وتعتيرها محاولة للتغطية على مجزرة المواصي المروعة

13 يوليو، 2024

بزعم ملاحقة القائد محمد الضيف.. 400 شهيد وجريح في مجزرة اقترفها العدو بقصف مخيمات النازحين غرب خانيونس/ فيديو

13 يوليو، 2024

وداعاً لسيارات الوقود النفطي.. فريق من الباحثين يطور تقنية جديدة تسمح للسيارات الكهربائية بالسفر مسافة مليون كم

13 يوليو، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى