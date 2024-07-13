تفوووو عليكما.. قناتا “العربية” السعودية، و”سكاي نيوز عربية” الإماراتية تتبنيان رواية العدو بخصوص مجزرة المواصي/ فيديو

تبنت قناتا “العربية” السعودية، و”سكاي نيوز عربية” الإماراتية، رواية الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص مجزرة المواصي بخانيونس، والتي راح ضحيتها 90 شهيدا، ومئات الجرحى.

فقد سارعت القناتان إلى فتح تغطية مباشرة لمزاعم جيش الاحتلال باستهداف قائد كتائب “القسام” محمد الضيف، وقائد لواء خانيونس بالكتائب، رافع سلامة.

ونشرت القناتان على نطاق واسع في الشاشة الرسمية، وصفحاتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأكيد الإعلام الإسرائيلي اغتيال رافع سلامة، مع تغطية أقل للمجزرة الإسرائيلية.

وأثارت القناتان حفيظة المتابعين بشكل أكبر حينما تناولتا استشهاد 90 فلسطينيا بالمجزرة الوحشية على أنها مزاعم نقلتها وزارة الصحة “التابعة لحماس”، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن “العربية” وقناة “الحدث” المنبثقة عنها، إضافة إلى “سكاي نيوز عربية” تروجان بشكل كبير وواضح لرواية الاحتلال الإسرائيلي.

ودأبت القناتان خلال الأسابيع الماضية على نقل روايات تزعم وجود حالة سخط داخل قطاع غزة ضد حركة “حماس”.

وتظهر “العربية” و”سكاي نيوز عربية” على شاشتيهما بشكل مستمر قيادات من حركة “فتح” تهاجم المقاومة، وتتهم قياداتها بالتواجد بين المدنيين كمبرر للاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ المجازر.

وظهر اليوم السبت، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على منطقة المواصي في خانيونس جنوبي قطاع غزة، مخلفا 90 شهيدا ومئات الجرحى، وهي المنطقة التي زعم قبل أيام فقط أنها “آمنة”، وطالب سكان محافظتي غزة والشمال بالتوجه إليها.

مصادر العربية: مقتل رافع سلامة قائد لواء خان يونس في الغارة على منطقة المواصي#العربية pic.twitter.com/tVN20DP0Kt — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 13, 2024

مهم وعاجل: التبريرات السعودية لـ #مجزرة_مواصي_خانيونس الوحشية التي استشهد فيها أكثر من 100 من أهلنا، وأُصيب 300 آخرون بجراح. تتمثّل هذه التبريرات (كما تظهر هذه اللقطات والمقاطع من قناتَيْ #العريية و #الحدث) في النقاط التالية: -تبنّي زعم العدو أنه كان يريد من المذبحة اغتيال قائد… pic.twitter.com/LSgiyTVImD — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) July 13, 2024

https://pbs.twimg.com/media/GSXbP1uXoAAzfVM?format=jpg&name=medium