القوات السورية تتصدى لهجوم إرهابي وتدمر طائرات مُسيرة بريف إدلب، وتستهدف مقرات للإرهابيين في ريف اللاذقية

12 يوليو، 2024

دمشق- سانا

تصدت وحدات من قواتنا المسلحة لهجوم إرهابي بريف إدلب وأسقطت طائرات مسيرة انتحارية، كما استهدفت مقار الإرهابيين في ريف اللاذقية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الجمعة: إن وحدات من قواتنا العاملة على اتجاه ريف إدلب الجنوبي تصدت لهجوم شنته التنظيمات الإرهابية، حيث كبدتها خسائر فادحة بالعتاد والسلاح وأوقعت عشرات الإرهابيين بين قتيل ومصاب.

وأضافت الوزارة: إن وحداتنا العاملة على الاتجاه ذاته أسقطت ودمرت طائرات مسيرة انتحارية للإرهابيين حاولوا من خلالها الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات المحيطة الآمنة.

وأشارت الوزارة إلى أن وحدات من قواتنا العاملة على اتجاه ريف اللاذقية الشمالي، وبالتعاون مع الطيران الروسي الصديق استهدفت مقار الإرهابيين وتحصيناتهم، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة العشرات، بينهم متزعمون فيما يسمى “الحزب الإسلامي التركستاني” الإرهابي.

12 يوليو، 2024

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