الفوضى تعمّ الحزب الديموقراطي على قاعدة الاختلاف حول تنحي بايدن او استمراره في الترشح للانتخابات الرئاسية

واشنطن – قالت 4 مصادر ديمقراطية مطلعة لشبكة “سي بي إس نيوز” CBS News إنهم يتوقعون أن يصدر العشرات من المشرعين الديمقراطيين خلال الـ48 ساعة القادمة بيانات تطالب الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي. وكشفت المصادر أن هناك تخطيطا منسقا، وبعض البيانات مكتوبة مسبقا، بحسب مصدرين.

وليس من الواضح أن أي شيء قاله بايدن في مؤتمره الصحافي، ليل الخميس، يمكن أن يعيد توجيه المسار المتوقع للأحداث.

وخلال المؤتمر الصحافي بقمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، شدّد الرئيس بايدن على “أهمية تهدئة المخاوف” المتعلقة بترشحه للرئاسة، وذلك في وقت يحتدم الجدل بشأن حالته الصحية.

وقالت مصادر متعددة لشبكة “سي بي إس نيوز” إن القيادة الديمقراطية في مجلس النواب أبلغت الأعضاء بأنه يجب عليهم التعبير عن آرائهم.

وتوقع أحد هذه المصادر المطلعة أن الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستكون “قاسية”، وأنه قد يصبح من غير الممكن أن يستمر الرئيس في السباق بحلول وقت ما من الأسبوع المقبل.

ومن غير المتوقع أن يتحدث قادة الكونغرس علنًا عن أنفسهم أو يحاولوا استبدال بايدن بشكل قسري، بهدف تجنب صدام علني مع الرئيس وكذلك احترامًا له.

ولكن هناك أيضًا اعترافا، كما قال مصدران، بأن الدعوات العامة من القيادة لانسحابه ستؤدي إلى معارضة عنيدة من الرئيس نفسه.

وليس من الواضح أي عدد من الانشقاقات عن الديمقراطيين سيغير رأي الرئيس. وحتى الآن، فقد دعا أكثر من عشرة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب وعضو ديمقراطي واحد في مجلس الشيوخ بايدن علنًا إلى إنهاء محاولته إعادة انتخابه.

وأشار أحد المصادر إلى أن أحد الأشياء القليلة التي يمكن أن تخترق فريق بايدن وتقنع بايدن بإعادة النظر في ترشحه هي الحجة القائلة بأن “إرثه قد يتشوه بعرقلة الحزب الديمقراطي وآفاقه الانتخابية”.

كما أشارت مصادر متعددة إلى أن الشخصين الوحيدين القادرين على إيصال هذه الرسالة إليه بشكل فعال هما أخته فاليري وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن.

وتوقع اثنان من المصادر أنه في حالة تنحي بايدن جانبًا، فإن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستنتقل في النهاية إلى أعلى القائمة وتحصل على دعم صندوق الحزب والبالغ 240 مليون دولار. ومن شأن قواعد اللجنة الوطنية الديمقراطية أن تجعل من هذا السيناريو أسهل عملية انتقال.

ومع ذلك، سيحتاج الحزب الديمقراطي أيضًا إلى حشد المزيد من الدعم بين أعضائه، وهو سؤال مفتوح حول أي رجل سينضم إليها في تلك المرحلة للوقوف أمام الرئيس السابق دونالد ترامب.

مشاورات بين أوباما وبيلوسي

وفي هذا السياق، تحدث الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ونانسي بيلوسي على انفراد عن الرئيس جو بايدن ومستقبل حملته الانتخابية لعام 2024.

وأعرب كل من الرئيس السابق ورئيسة البرلمان السابقة عن مخاوفهما بشأن مدى صعوبة التغلب على دونالد ترامب، دون تحديد ما يجب فعله.

ويسعى الديمقراطيون بشدة إلى إنهاء الاقتتال الداخلي المحبط حتى يتمكنوا من العودة إلى محاولة التغلب على الرئيس السابق. وهم يتوسلون إما من أوباما أو بيلوسي لمساعدتهم في تحقيق ذلك، مدركين أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لا يحظى بثقة بايدن، وأن زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز ليس لديه عمق العلاقة لإيصال الرسالة.

وتحدثت شبكة “سي إن إن” مع أكثر من 12 عضوا في الكونغرس ونشطاء والعديد من الأشخاص على اتصال بكل من أوباما وبيلوسي، حيث قال الكثير منهم إن نهاية ترشيح بايدن واضحة، وفي هذه المرحلة إنها مجرد مسألة كيفية حدوثها، حتى بعد المؤتمر الصحافي ليل الخميس على هامش قمة حلف الأطلسي في واشنطن.

وإذا شعر هذان الاثنان (أوباما وبيلوسي) بخلاف ذلك، كما يقول العديد من الديمقراطيين البارزين، فعليهما أن يقولا ذلك بوضوح في أقرب وقت ممكن قبل حدوث المزيد من الضرر قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات.

ويأمل العديد من زملاء بيلوسي أن تتمكن من إنهاء الاضطرابات التي اجتاحت الديمقراطيين خلال الأسبوعين الماضيين.

وتعتبر شكوك أوباما العميقة حول قدرة صديقه على الفوز بإعادة انتخابه هي واحدة من أسوأ الأسرار المحفوظة في واشنطن.

وعندما تتم كتابة تاريخ هذه الفترة الاستثنائية التي استغرقت أسبوعين من السياسة الأميركية، ستكون بصمات أوباما وبيلوسي أكثر وضوحا بكثير مما هو معروف حاليا، كما يقول الأشخاص المطلعون على هذه المسألة لشبكة “سي إن إن”.

وقال أحد الديمقراطيين المقربين منهم جميعا لشبكة “سي إن إن”: “إنهم يراقبون وينتظرون أن يتوصل الرئيس بايدن إلى قرار بمفرده”.