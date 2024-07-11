في رسالة لاسماعيل هنية .. الرئيس الإيراني يؤكد ان دعم بلاده للشعب الفلسطيني واجب إنساني وتكليف إسلامي

11 يوليو، 2024

الدوحة – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلن رئيس الجمهورية الإيرانية، مسعود بزشكيان أن بلاده تعد نصرة الشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة الاحتلال ونظام الأبارتايد العنصري الصهيوني، واجباً إنسانياً وتكليفاً إسلامياً، وهو تمسك بالمبادئ والأهداف السامية للثورة الإسلامية ومؤسسها الإمام الخميني رحمه الله، وتحت إرشادات سماحة القائد دام ظله العالي.

وأكد بزشكيان في رسالة إلى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس استمرار الجمهورية الإسلامية في إيران بدعمها الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق جميع أهدافه السامية، واسترداد حقوقه وتحرير القدس الشريف.

وقدم بزشكيان شكره لهنية على رسالته “الدافئة والمفعمة بالمحبة، بمناسبة انتخابي رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وقال بزشكيان في رسالته لهنية: إنني شخصياً واثق من أن النصر سيكون حليفاً لفلسطين العزيزة، نصراً مؤزراً من عند الله، وذلك بفضل صمود شعب فلسطين التاريخي، وصمود غزة المظلومة القادرة المقتدرة، وبفضل وبطولة مجاهدي المقاومة الفلسطينية.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الإيراني المنتخب، الإصلاحي مسعود بزشكيان، اليمين الدستورية أمام البرلمان، 30 يوليو الجاري، على ما أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان، مجتبى يوسفي.

وفاز الإصلاحي بزشكيان، البالغ من العمر 69 عاماً، بحصوله على حوالى 54 في المائة من الأصوات، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أمام المرشّح المحافظ المتشدّد سعيد جليلي، غير أن صلاحياته محدودة، تبعاً لتركز المسئولية الأولى في الحكم بيد المرشد علي خامنئي، الذي يُعدّ رأس الدولة.

11 يوليو، 2024

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