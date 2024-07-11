العدو يعلن، اليوم الخميس، عن مقتل جندي بمعارك قطاع غزة، وإصابة آخر بجروح خطيرة بانفجار “مسيّرة” في الجليل

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن جنديا قتل خلال المعارك الدائرة في وسط قطاع غزة.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجندي القتيل يتبع الكتيبة 931 في لواء ناحال.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الأربعاء، مقتل جندي خلال المعارك في مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن “الرائد تل لاهات (21 عاما) من منطقة كفار سابا مقاتل في وحدة “ماغلان” تشكيل كوماندوز، مشيرا إلى أنه قتل في التاسع من يوليو 2024 في معركة بغزة.

وبهذا يرتفع عدد القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين، ممن سمح بنشر أسمائهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 الماضي 681 قتيلا، بينهم 328 منذ بدء العملية البرية في القطاع

إصابة آخر بجروح خطيرة بانفجار “مسيّرة” في الجليل

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة جراء انفجار طائرة مسيرة في منطقة كابري في الجليل الغربي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن طائرة بدون طيار سقطت في الجليل الغربي في منطقة كابري ما أدى إلى حدوث إصابة بجروح خطيرة.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن عددا من الطائرات المسيرة سقطت في منطقة الجليل الغربي عبرت الأراضي اللبنانية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض عدد من الأهداف الجوية التي كانت في طريقها إلى إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وجاء ذلك بعد قليل على سماع دوي صافرات الإنذار في الجليل الأعلى، محذرة من دخول مسيرات، ثم تم رصد انفجار صواريخ اعتراضية فوق قرى القطاع الأوسط بجنوب لبنان،