هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: سفينة تبلغ، اليوم الاربعاء، عن انفجار وقع بالقرب منها قبالة سواحل اليمن

دبي (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إن ربان سفينة على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي المخا اليمنية، قدد أبلغ عن وقوع انفجار على مقربة من السفينة.

وأضافت الهيئة أن السفينة والطاقم بخير.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة، اليوم الأربعاء، إنها تلقت بلاغًا عن واقعة على بعد 40 ميلًا بحريًا جنوب المخا باليمن.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الواقعة، فيما أبلغ ربان السفينة عن انفجار في مكان قريب لكن الطاقم والسفينة بخير، بحسب وكالة “رويترز”.

وحدثت واقعة مشابهة، أمس الثلاثاء، إذ قالت نفس الهيئة إنها تلقت بلاغًا عن واقعة على بعد 180 ميلًا بحريًا شرق ميناء نشطون في اليمن.

وتطلق جماعة “الحوثي” في اليمن طائرات مسيّرة وصواريخ على سفن تجارية، منذ 19 نوفمبر الماضي، وفي المقابل، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على أهداف للحوثيين، في ظل توسع الاضطراب الناجم عن حرب إسرائيل على قطاع غزة.

استهداف السفينة ميرسك سنتوسا في بحر العرب

فقد قالت جماعة الحوثي اليمنية يوم امس الثلاثاء إنها استهدفت السفينة سنتوسا التابعة لشركة ميرسك في بحر العرب بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة في بيان مصور بثه التلفزيون “استهداف السفينة ميرسك سنتوسا الأمريكية في البحر العربي من خلال القوات البحرية والقوة الصاروخية في عملية مشتركة وذلك بعدد منَ الصواريخ الباليستية والمجنحة وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة”.

وفي وقت سابق يوم امس الثلاثاء، قالت شركة الشحن العملاقة ميرسك إن السفينة ميرسك سنتوسا التابعة لها أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في شمال خليج عدن.

وقالت ميرسك لرويترز إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو عن وقوع أضرار في السفينة أو البضائع التي تنقلها.

وذكر متحدث باسم الشركة، التي تتخذ من كوبنهاجن مقرا، أن السفينة ترفع علم الولايات المتحدة وتبحر لصالح شركة ميرسك لاين المحدودة التابعة لها.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة إرشادية يامس الثلاثاء أن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها على بعد نحو 180 ميلا بحريا (333 كيلومترا) شرقي نشطون باليمن.

وأضافت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير.

وقال سريع إن جماعة الحوثي استهدفت أيضا السفينة ماراثوبوليس في بحر العرب والسفينة باتناري في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة.

وتشن الجماعة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر تشرين الثاني. وتقول إنها تشن تلك الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.