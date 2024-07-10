“لسه لنفرجيكم”.. لقطات نارية بثتها كتائب القسام، اليوم الاربعاء، لاستهداف آليات العدو في غزة/ شاهدوا

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة من تصدي مقاتليها لآليات الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهواء بمدينة غزة.

وفي بداية المقطع المصور، وثقت كتائب القسام استهداف جرافتين عسكريتين بصاروخ من مخلفات الاحتلال، إلى جانب مشاهد من تجهيز عناصرها للمكان بشكل مسبق.

وقال أحد مقاتلي القسام في المشاهد المرئية: “بنقلك يا نتنياهو والله إنا نعد لك أصنافا من الموت، ستجعلكم تلعنون أنفسكم، أنكم فكرتم بالدخول إلى غزة (..)، قدموا قدموا والله لسا لنفرجيكم”.

واشتعلت النيران في الجرافتين العسكريتين الإسرائيليتين فور وقوع الانفجار، وتصاعدت ألسنة الدخان الأسود بشكل كثيف من المكان.

وتضمنت المشاهد أيضا استهداف جرافة عسكرية في حي تل الهوى غرب غزة، إلى جانب استهداف قوات إسرائيلية راجلة بعبوات مضادة للأفراد، وإصابتهم بشكل مباشر.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، بمقتل ضابط من الوحدة الخاصة “الكوماندوز” في معارك اندلعت مع المقاومة الفلسطينية في وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن “الرائد طال لاهاط، 21 عاما، من وحدة ماجلان – تشكيل كوماندوز، قُتل في معركة بوسط قطاع غزة”.

ونشرت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مشاهد من عملية قنص الضابط في جيش الاحتلال في منطقة الصناعة بحي تل الهوى بمدينة غزة.