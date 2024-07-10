لأول مرة منذ 10 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية المنتظمة، اليوم الاربعاء، بين سوريا والسعودية

تم اليوم الأربعاء استئناف الرحلات الجوية التجارية المنتظمة بين سوريا والسعودية، لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك في إطار تحسن العلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية.

وكنت قد انقطعت العلاقات بين سوريا والسعودية عام 2012 إثر اندلاع الفتنة الاهلية في سوريا عام 2011.

وفي التفاصيل، وصلت إلى مطار الملك خالد في الرياض، صباح اليوم الاربعاء، الرحلة الأولى للخطوط الجوية السورية إيذاناً بعودة الطيران المنتظم من مطار دمشق الدولي إلى السعودية.

وبهذه المناسبة أقامت شركة مطارات الرياض احتفالاً في مطار الملك خالد بحضور الدكتور أيمن سوسان، سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين السعوديين في مجال النقل الجوي .

و أكد الدكتور سوسان أن هذا الحدث يمثل خبراً ساراً للسوريين والسعوديين على حد سواء لأنه يسهل التواصل بين البلدين ويجنب المواطنين معاناة السفر غير المباشر.

وأشار الدكتور سوسان إلى أن عودة الطيران المنتظم بين سورية والسعودية هي خطوة إضافية في مسيرة التطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين.