جيش العدو يعترف، اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط في معارك امس مع المقاومة بحي تل الهوى وسط مدينة غزة/ فيديو

فلسطين المحتلة – اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل جندي من وحدة “ماغلان” تشكيل كوماندوز، قنصا في المعارك التي دارت مع المقاومة الفلسطينية يوم أمس الثلاثاء.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن “الرائد تل لاهات (21 عاما) من منطقة كفار سابا مقاتل في وحدة “ماغلان” تشكيل كوماندوز، قتل في التاسع من يوليو 2024 في معركة بغزة”.

وبلغ عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي ممن سمح بنشر أسمائهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 الماضي؛ 681 قتيلا.

وأمس الثلاثاء بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو لعملية قنص جندي إسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى وسط مدينة غزة.

وقالت القسام: تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة.

وفي حصيلة ما أعلنت عنه المقاومة ليوم أمس؛ استهدفت كتائب القسام 4 دبابات من نوع “ميركفاه 4” بقذائف “الياسين 105” في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما وأعلنت القسام، تفجير حقل ألغام في جرافتين عسكريتين صهيونيتين من نوع “D9 ” ما أدى لاحتراقهما بشكل كامل بالقرب من مسجد خالد بن الوليد غرب حي تل الهوى في مدينة غزة.

وتمكن مجاهدو القسام كذلك، من تفجير عبوة مضادة للأفراد في تجمع لجنود العدو وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب برج الرياض غرب حي تل الهوى بمدينة غزة.

وأكدت تفجير عبوة أرضية في جرافة عسكرية صهيونية من نوع “D9” محيط برج الرياض غرب حي تل الهوى بمدينة غزة.

وقالت القسام في بيان مقتضب: تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG” والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وخلال قيام عدد من أفراد القوة بالانسحاب وسحب الجنود بعد إيقاعهم بين قتيل وجريح من المكان تم استهدافهم مرة أخرى بتفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في حي الشجاعية بمدينة غزة

وقد تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتي “تاندوم” في محيط مسجد الهواشي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، واستهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG” وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح محيط منطقة الصناعة في حي تل الهوى بمدينة غزة.