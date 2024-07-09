وزارة التعليم العالي تباشر صرف المستحقات المالية لطلبة المنح والقروض

عمان – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم بصرف المستحقات والرديات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح (جزئية أو كلية) أو قروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2023 -2024، وذلك وفقاً لما يلي:

المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض بواقع 45 ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي، 2023-2024 نقدا في جامعات البلقاء التطبيقية/المركز، آل البيت ، الهاشمية، الأردنية، الأردنية/فرع العقبة، الحسين بن طلال، العلوم والتكنولوجيا ، الألمانية الأردنية.

والمستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على المنح الكاملة (أوائل ألوية، جيوب الفقر، الصندوق الأردني الهاشمي ) للعام الجامعي 2023-2024، وكانوا قد سددوا رسوم الفصلين الدراسيين الأول، والثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في جامعات البلقاء التطبيقية/المركز، الحسين بن طلال، الأردنية، حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل 14 -7-2024، كما ستقوم الوزارة تباعا بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.