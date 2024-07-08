استهتار فظيع.. ضبط مركبة دون لوحة أرقام تجاوزت الإشارة الحمراء في عمان !!

عمان – ضبطت كوادر الإدارات المروية في مديرية الأمن العام عدداً من المخالفات الخطرة والمسببة للحوادث ضمن جهودها المرورية والأمنية والإنسانية لتعزيز السلامة المرورية والتصدي للمخالفات الخطرة، والحفاظ على انسيابية الحركة على طرقات المملكة كافة.

وبحسب بيان لإدارة لمديرية الامن العام/ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، اليوم الاثنين، فقد تم ضبط سائق كان يقود مركبة دون لوحات أرقام وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بسرعة عالية، مشكلاً خطورة على مستخدمي الطريق الذين تواجدوا في المكان، ما استدعى ضبطه من قبل دوريات إدارة السير المنتشرة والتي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السائق وضبط المركبة وحجزها،

إضافة إلى ذلك فقد تم ضبط سائقيْن آخرين ارتكبا مخالفة القيادة بطيش وتهور، وكانا يقومان بالاستعراض (تشحيط) في الطريق العام في محافظة العقبة، حسب غرفة عمليات إدارة السير.