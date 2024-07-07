“هذه بضاعتكم ردّت إليكم”.. تفاعل واسع مع قصف “القسام” لقوات العدو في محور “نتساريم”/ شاهدوا

7 يوليو، 2024

تفاعل عدد متسارع من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو بثّته كتائب القسام، وهي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، السبت، وذلك من خلال التعليق عليه، أو إعادة نشره على حسابتهم.

فقد وثّقت المشاهد، التي حظيت بتفاعل، منذ اللحظات الأولى من نشرها، عملية قصف مقاتلي “حماس” لتجمعات للاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم، بمدينة غزة، عبر استخدام قذائف مدفعية الاحتلال وتركيبها على صواريخ “107”.

كذلك، ظهر خلال مقطع الفيديو نفسه، عدد من مقاتلي القسام وهم يجهّزون القذائف من أجل إطلاقها، وكتب عليها عبارات منها “جنودكم يقتلون في غزة ولن يعودوا إلا في التوابيت”، و”هذه بضاعتكم ردّت إليكم”.

وفي السياق ذاته، قالت كتائب القسام إن “العملية نُفذت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين”. فيما كانت “القسام” قد أعلنت من قبل عن قصفها لموقع ناحل عوز العسكري الإسرائيلي في غلاف غزة بعدد من الصواريخ عيار 107 مم.

تجدر الإشارة، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 274 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي، وانتشار للمجاعة والأمراض والأوبئة، نتيجة إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع دخول المواد الأساسية اللازمة.

7 يوليو، 2024

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