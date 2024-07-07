جيش العدو يعلن مقتل قائد سرية بكتيبة الهندسة خلال القتال جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، عن مقتل جلاء إبراهيم (25 عاما) من قرية ساجور الدرزية شمال إسرائيل، وهو قائد سرية في كتيبة الهندسة 601، حيث سقط خلال القتال جنوب قطاع غزة.

وقد قتل جلاء إبراهيم جراء صاروخ مضاد للدبابات في رفح جنوب قطاع غزة، وترك جلاء وراءه أما و12 أخا وأخت، حيث ينخرط العديد منهم بمناصب أمنية كبيرة وهامة، كما كان والده قد شغل منصبا هاما في جهاز الأمن قبل وفاته بسكته قلبية،فيما قُتل جدة خلال عملية مطاردة لمسلحين خلال حرب الاستنزاف مع الجيش المصري.

جدير بالذكر انة قد سقط منذ يوم 7 أكتوبر 679 جنديا اسرائيليا، 323 منهم في الحرب البرية في قطاع غزة، إضافة الى إصابة أكثر من 4000 جندي في القتال بأشكال مختلفة، حيث يتلقى العلاج منهم في المستشفى حاليا تسعة بحالة طفيفة، و195 حالتهم متوسطة و32 حالتهم خطيرة.