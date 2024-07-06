وفقاً لوكالة رويترز.. حماس توافق على مقترح إجراء محادثات لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بعد بداية المرحلة الأولى

6 يوليو، 2024

دبي /القاهرة (رويترز) – قال مصدر كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت إن الحركة قبلت مقترحا أمريكيا لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود والرجال، خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر هويته نظرا لسرية المحادثات، لرويترز إن الحركة وافقت على التخلي عن مطلب التزام إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر ستة أسابيع.

وذكر مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة الدولية أن المقترح قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا وافقت عليه إسرائيل وسينهي الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر بين إسرائيل وحماس في غزة.

وأودى الصراع بحياة أكثر من 38 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي صحة في غزة. واندلعت الحرب بعد أن هاجمت حماس بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وذكر المصدر في حماس أن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت، امس الجمعة، عن مصادر مطلعة أن “حركة حماس أبلغت حزب الله بموافقتها على الخطوط العريضة لصفقة وقف إطلاق النار الحالي” مشيرة إلى أن” الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله رحب بهذه الخطوة”.

كما أفادت الوكالية في تقرير لها أن “وفداً من حماس برئاسة نائب زعيم الحركة خليل الحية قد اطلع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على آخر التطورات خلال اجتماع في بيروت”

وفي السياق قال أحد المصادر، وهو عضو كبير في حزب الله، لوكالة رويترز إن “حزب الله سيتوقف عن إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار إلى حيز التنفيذ.

وقال المسؤول: “إذا تم التوصل إلى اتفاق مع غزة، فمنذ ساعة الصفر سيكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان”. وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذه التصريحات من حزب الله.

6 يوليو، 2024

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