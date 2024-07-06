استشهاد الشابين أحمد سليمان، فجر اليوم السبت، في بلدة بيت عور غرب رام الله، وأشرف عبد الله، ليلة امس، في طولكرم/ فيديو

6 يوليو، 2024

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد الشاب أحمد سليمان، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت عور التحتا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب أحمد محمد عبد الحفيظ سليمان (22 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله، ونقله إلى مجمع فلسطين الطبي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على عدد من الشبان في بلدة بيت عور التحتا ما أدى لاستشهاد أحدهم وإصابة آخرين على الأقل.

 استشهاد شاب من طولكرم متأثرا بإصابته  قبل أسبوع

كما أعلنت وزارة الصحة، مساء امس الجمعة، عن استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم قبل أسبوع.

وأفادت الوزارة أن الشاب أشرف هاني محمد عبد الله (20 عاماً) استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرق محافظة طولكرم قبل نحو أسبوع.

وبينت أن الشهيد عبد الله كان يتلقى العلاج في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

وفي وقت سابق ارتقى 7 شهداء في عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها شمال الضفة المحتلة.

6 يوليو، 2024

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