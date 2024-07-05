تضامنا مع غزة ومقاومتها.. مسيرة حاشدة أمام المسجد الحسيني وسط عمان، ووقفة شعبية بعد صلاة ظهر الجمعة في الكرك

عمّان – انطلقت مسيرةٌ شعبيةٌ حاشدة، من أمام المسجد الحسيني، بعد صلاة الجمعة تحت شعار “تصاعد المقاومة في الضفة هو الرد لمواجهة مشاريع الضم والتهجر”، وذلك تعبيرًا عن التضامن مع أهلنا في غزة والضفة الغربية الصامدتين في وجه العدوان الصهيوني المتواصل منذ عشرة أشهر.

وردد المشاركون في المسيرة التي دعت لها الحركة الإسلامية والملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، هتافاتٍ تحيّي المقاومة في الضفة الغربية وغزة، وتؤكد على انحياز الشعب الأردني لحقوق الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان الصهيوني الغاشم.

كما أكدوا على دعوة العالمين العربي والإسلامي والأنظمة الرسمية للتحرك من أجل كسر الحصار المفروض على أهلنا في فلسطين والسماح بدخول المساعدات والحاجات الإنسانية العاجلة الضرورية لإنقاذ القطاع الذي تمارس ضده أبشع أنواع حروب التجويع، وكذلك المطالبة بالتدخل لوقف الإجرام الصهيوني المتواصل في الضفة الغربية.

وردد المشاركون هتافات تؤكد على أنّ كل مشاريع الاحتلال لتوسيع الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية والمؤامرة بتهجير الشعب الفلسطيني من الضفة ستفشل أمام صمود المقاومة والشعب الفلسطيني فيها.

اعتصام حاشد في الكرك

كما شارك العشرات من أبناء محافظة الكرك في الوقفة الشعبية التي أقيمت بعد صلاة ظهر الجمعة أمام مسجد المرج الكبير، وذلك تضامنا مع الأهل الصامدين في قطاع غزة، وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرّضون لها على يد قوات الاحتلال الصهيوني.

وأكد المشاركون أن الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الغزيون تأتي بدعم وغطاء عسكري وسياسي واقتصادي أمريكي، مشددين على أن الولايات المتحدة شريكة في هذه الإبادة.

كما أكد المشاركون دعمهم المطلق فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لافتين إلى أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدوّ ودحر الاحتلال.

واستهجن المشاركون موقف الأنظمة العربية الرسمية من حرب الإبادة التي يتعرّض لها قطاع غزة، في الوقت الذي يقدّم فيه حلفاء الاحتلال كلّ أشكال الدعم للعدوّ.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة باعتبارها شريكة في الإبادة الجماعية، كما طالبوا أيضا بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني وإلغاء اتفاقية وادي عربة ومنع تصدير البضائع إلى الكيان الصهيوني عبر الأردن.

وجدد المشاركون دعوتهم الأردنيين لتوسيع حملات المقاطعة للمنتجات والعلامات التجارية التي تدعم دولها الكيان الصهيوني.

واستهجن المشاركون سياسة تكميم الأفواه التي تسنّها الحكومة، ومنها اقرار نظام ادارة الموارد البشرية الجديد، والذي يحظر على الموظف في القطاع العام المشاركة في أي اعتصام أو وقفة أو مسيرة.