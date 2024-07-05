تأكيداً لمواصلة التنسيق الميداني والسياسي.. نصر الله يلتقي، اليوم الجمعة ،وفداً من حركة حماس

المصدر: الميادين نت

استعرض الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم الجمعة، آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً ‏وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق، مع وفد قيادي من حركة حماس برئاسة ‏خليل الحية، وبحضور القيادي أسامة حمدان.

وتباحث المجتمعون بشأن مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصّل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزّة.

وأكّد الطرفان “مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى الصُعد كافّة بما يُحقّق الأهداف ‏المنشودة للمقاومة”.

ويوم الجمعة الماضي، أكّد السيد نصر الله خلال لقاءٍ جمعه مع الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان، الشيخ محمد طقوش “أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة الإسناد للمقاومة الباسلة في قطاع غزّة وأهلها الصامدين الشرفاء”.