بعد أيام على تعرضها لحادث سير.. رئاسة الجمهورية السورية تنعي المستشارة لونا الشبل

5 يوليو، 2024

دمشق- سانا

نعت رئاسة الجمهورية العربية السورية المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم.

وعملت لونا الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية، ثم مستشارة خاصة في الرئاسة.

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيدة وذويها.

وكان المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية قد أوضح في اليوم الثاني من الشهر الجاري لوكالة سانا، أن المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق.

5 يوليو، 2024

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