“من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”.. لافتة ترفرف فوق سطح البرلمان الأسترالي/ فيديو

سيدني: أظهرت لقطات تلفزيونية متظاهرين متضامنين مع فلسطين فوق سطح مبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا، اليوم الخميس، واتهموا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وظهر في اللقطات أربعة أشخاص يرتدون ملابس داكنة على سطح المبنى ويرفعون لافتات سوداء من بينها واحدة مكتوب عليها “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”.

وتحدث أحد المتظاهرين عبر مكبر صوت متهما الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب.

وقال المتظاهر: “لن ننسى ولن نسامح وسنواصل المقاومة”.

وأفاد شاهد بأن عددا من رجال الشرطة والأمن نصحوا الناس بعدم السير مباشرة أسفل منطقة الاحتجاج عند المدخل الرئيسي للمبنى، لكن لم تكن هناك محاولة بعد على ما يبدو لإنزال المتظاهرين.

ووصف جيمس باترسون المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية في منشور على منصة إكس الاحتجاج بأنه “انتهاك خطير لأمن البرلمان”.

وقال: “خضع المبنى للتجديد بتكلفة كبيرة لمنع مثل هذه الاختراقات. هناك حاجة إلى إجراء تحقيق”.