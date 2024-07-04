“من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”.. لافتة ترفرف فوق سطح البرلمان الأسترالي/ فيديو

4 يوليو، 2024

سيدني: أظهرت لقطات تلفزيونية متظاهرين متضامنين مع فلسطين فوق سطح مبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا، اليوم الخميس، واتهموا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وظهر في اللقطات أربعة أشخاص يرتدون ملابس داكنة على سطح المبنى ويرفعون لافتات سوداء من بينها واحدة مكتوب عليها “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”.

وتحدث أحد المتظاهرين عبر مكبر صوت متهما الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب.

وقال المتظاهر: “لن ننسى ولن نسامح وسنواصل المقاومة”.

وأفاد شاهد بأن عددا من رجال الشرطة والأمن نصحوا الناس بعدم السير مباشرة أسفل منطقة الاحتجاج عند المدخل الرئيسي للمبنى، لكن لم تكن هناك محاولة بعد على ما يبدو لإنزال المتظاهرين.

ووصف جيمس باترسون المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية في منشور على منصة إكس الاحتجاج بأنه “انتهاك خطير لأمن البرلمان”.

وقال: “خضع المبنى للتجديد بتكلفة كبيرة لمنع مثل هذه الاختراقات. هناك حاجة إلى إجراء تحقيق”.

4 يوليو، 2024

مقالات ذات صلة

مَن المسؤول؟.. المديونية الأردنية تقفز إلى 41.751 مليار دينار حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي

4 يوليو، 2024

التربية: جميع أفكار الامتحان من المنهاج و9 طرق لحل السؤال في امتحان الرياضات الورقة الأولى

3 يوليو، 2024

المطربة ديانا حداد تتصدر التريند بأغنيتها الجديدة «الناس الحلوة»/ فيديو

3 يوليو، 2024

قوة إسرائيلية خاصة تغتال المقاوم الشهيد نضال العامر في المنطقة الصناعية شرق جنين/ فيديو

3 يوليو، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى