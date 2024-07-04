جيش العدو يُعلن، اليوم الخميس، مقتل ضابط وجندي من لواء جفعاتي في معارك مع رجال المقاومة شمالي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابط وإصابة جنديين اثنين آخرين، في هجومين بشمالي قطاع غزة، الليلة الماضية.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بمقتل النقيب روي ميلر (21 عاما) من لواء “جفعاتي” وإصابة جنديين آخرين خلال المعارك العسكرية الدائرة في غزة.

وأوضحت الصحيفة أن النقيب رون ميلر، سبقه مقتل زميله في اللواء، إيلي لوجسي، وجندي آخر، في وقت سابق من فجر اليوم، خلال مواجهة مع مسلحين فلسطينيين داخل أحد المباني في مدينة الشجاعية شمالي قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل قائد فصيل في لواء “جفعاتي”، وجندي من اللواء ذاته، وإصابة 3 آخرين، خلال معارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وأقر المتحدث باسم جيش الاحتلال بمقتل النقيب روي ميلر (21 عاما) من هرتسيليا، وهو قائد فصيلة في كتيبة “روتم” بلواء جفعاتي، وجندي مآخر في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن ضابطًا وجنديًا آخرين من كتيبة روتيم أصيبا بجروح خطيرة، “وتم إجلاءهما لتلقي العلاج الطبي في المستشفى”.

يُشار إلى أن هذا الضابط الثاني برتبة “نقيب” الذي يُعلن جيش الاحتلال عن مقتله بـ “نيران المقاومة الفلسطينية”، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق الإعلانات الرسمية الصادرة عن جيش الاحتلال، فإن 7 ضباط وجنود إسرائيليين قُتلوا منذ بداية شهر يوليو/ تموز الجاري، في جبهات القتال بقطاع غزة والضفة الغربية.

وبلغ عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ممن سمح بنشر أسمائهم، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي، نحو 677؛ بينم 322 قتلوا منذ بداية التوغل البري.

وأظهرت بيانات نشرها جيش الاحتلال، مقتل نحو 51 جندياً في حوادث عمليات، من بينهم 28 قتلوا بنيران القناصة، و5 بنيران طائشة، و18 قتلوا بحوادث (الإسعاف، الأسلحة، الدهس، الطرق).

كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 2,407 ضابطًا وجنديًا بجراح طفيفة، و1,016 بإصابات متوسطة، و598 بإصابات خطيرة، ليصل إجمالي الجرحى 4,021 .

ومنذ التوغل البري في قطاع غزة، أورد جيش الاحتلال إصابة 1,016 طفيفة، و627 إصابة متوسطة، و389 بإصابات خطيرة، ليصل مجملها 2032.

وتؤكد مصادر المقاومة وتسريبات الإعلام العبري أن العدد الحقيقي لقتلى الاحتلال ومصابيه ومجمل خسائره أعلى بكثير مما يعلن.