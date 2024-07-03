مقتل جندي صهيوني وإصابة آخر في عملية طعن بمدينة كرمئيل، واستشهاد المنفذ جواد ربيع من قرية نحف بالجليل/ فيديو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاربعاء، بمقتل أحد المصابين في عملية طعن في مدينة كرمئيل بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، في حين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أحد الجنديين إصابته حرجة والآخر خطيرة.

وكانت الاذاعة الإسرائيلية قد نقلت في وقت سابق عن أحد المسعفين قوله إن المصابين جنديان أحدهما حالته حرجة للغاية، وأشارت إلى أن الشرطة تغلق مداخل المجمع التجاري الذي وقعت عملية الطعن فيه وتمنع حركة الدخول والخروج منه.

من جانبها أفادت الشرطة الإسرائيلية أنه تمت تصفية منفذ العملية، وقالت إنها تجري عمليات بحث وتمشيط لفحص وجود مشتبهين آخرين.

وقالت القناة 12 إن الشرطة والشاباك يحققان في عملية كرمئيل، ومن غير الواضح ما إذ اكانت خلفيتها قومية أم جنائية حسب تعبيرها.

وذكرت لاحقا أن الشرطة تعرفت على هوية المنفذ وبدأت التحقيق وتمنع نشر التفاصيل، وتتجه الآن نحو إحدى القرى العربية القريبة من كرمئيل في منطقة الشاغور.

منفذ العملية

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تعرفت على هوية منفذ عملية الطعن، وبدأت التحقيق وتمنع نشر التفاصيل، وتتجه الآن نحو إحدى القرى العربية القريبة من كرمئيل في منطقة الشاغور.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ العملية من قرية نحف قرب كرمئيل داخل الخط الأخضر ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

ووفقا للشرطة فإن الشاب الذي نفذ العملية وقتلته هو جواد ربيع من قرية نحف التي أقيمت إلى جانبها مدينة كرميئيل في الجليل.

وبشأن طريقة وصوله إلى المجمع، قال قائد المنطقة الشمالية بالشرطة الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن وصل إلى المجمع سيرا وليس في مركبة، مؤكدا أنه تم رفع حالة التأهب في المنطقة.

وقد اعتقلت الشرطة والدة الشاب من نحف في مكان العملية، كما اقتحمت القرية ونفذت اعتقالات بحق عدد من أقاربه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تعتزم هدم منزل أسرة الشاب من نحف واعتقال كل من تربطه أي صلة به.

🔻شاهد.. اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن في كرمئيل pic.twitter.com/qFwGdhpWMu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 3, 2024

https://x.com/PalinfoAr/status/1808456327162699978