بعدما لاذ بالفرار.. الأجهزة الأمنية تقبض على قاتل والدته في محافظة الكرك

عمان – ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الاربعاء، القبض على قاتل والدته في محافظة الكرك.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية تمكنت قبل قليل من إلقاء القبض على الشخص الذي أقدم على قتل والدته في محافظة الكرك، أمس الثلاثاء، ولاذ بالفرار بعد ذلك.

واضاف انه سيتم إحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.

وكان شاب عشريني قد اقدم امس الثلاثاء، على طعن والدته بواسطة أداة حادة أثناء وجودهما داخل المنزل، في محافظة الكرك.

وقد أسعفت على إثرها السيدة إلى مستشفى الكرك الحكومي، ولكنها ما لبثت أن فارقت الحياة، فيما لاذ القاتل بالفرار.