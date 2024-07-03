المطربة ديانا حداد تتصدر التريند بأغنيتها الجديدة «الناس الحلوة»/ فيديو

3 يوليو، 2024

تصدرت الفنانة ديانا حداد تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرحها أحدث أغانيها تحمل اسم “الناس الحلوة” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومواقع التواصل الاجتماعي.

ديانا قررت طرح الأغنية التي كتبها محمود فاروق ولحنها مدين هذه الفترة، لكى تعبر من خلالها عن أجواء الصيف والفرح والسهر.

وقد اعربت ديانا حداد عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل على الأغنية وتصدرها التريند، وقالت:” منذ طرحها وانا أتلقى اشادات من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وفرحت لاستخدامهم الأغنية كوميكس على فيديوهات السوشيال ميديا.

واضافت تقول: الأغنية تخطت الـ ١٥٠ ألف مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها.

ومن المنتظر أن تتقدم ديانا حداد من جمهورها في الفترة القادمة بمجموعة من الأغاني السينجل، خلال موسم الصيف الحالي،

3 يوليو، 2024

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