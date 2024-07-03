استشهاد يزيد شافع ونمر حمارشة ومحمد شحادة ومحمد كنوح بقصف مسيّرة صهيونية بمخيم نور شمس في طولكرم/ فيديو

طولكرم – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الليلة الماضية، عن استشهاد أربعة شبان في قصف طائرة احتلال مسيّرة لمخيم نور شمس شرق طولكرم.

والشهداء هم: يزيد صاعد عادل شافع (22 عاماً)، نمر أنور أحمد حمارشة (25عاماً)، محمد ياسر رجا شحادة (20 عاماً)، محمد حسن غنام كنوح (22 عاماً).

والشبان الأربعة استشهدوا متأثرين بإصاباتهم بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيّرة إسرائيلية، أثناء تواجدهم وسط مخيم نور شمس.

وباستشهادهم يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم خلال 24 ساعة إلى 6، بعد استشهاد المواطنة نسرين ضميري والطفل محمد سرحان خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس أول أمس الاثنين.

وفي التفاصيل، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أربعة شبان في قصف مسيرة وسط مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 4 شبان جراء قصف الاحتلال؛ وهم: يزيد صاعد شافع (22 عاما)، نمر أنور حمارشة (25 عاما)، محمد ياسر شحادة (20 عاما)، محمد حسن غنام كنوح (22 عاما).

وذكرت مصادر في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، أن الشبان الأربعة استشهدوا متأثرين بإصاباتهم بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيّرة إسرائيلية، أثناء تواجدهم وسط مخيم نور شمس.

وأعلن جيش الاحتلال، قصفه مخيم نور شمس، وزعم في بيان له أنه “استهدف خلية بينما كانت تقوم بوضع عبوة ناسفة”.

وسمعت أصوات انفجارات ضخمة في مدينة طولكرم، بعد إطلاق طائرة إسرائيلية مسيّرة صاروخا على حارة البطاقة وسط المخيم.ودعا نشطاء وشبان، إلى أن يكون اليوم الأربعاء، يوم غضب وإضراب شامل في كافة مدن الضفة الغربية حداداً على أرواح شهداء طولكرم وتصعيد المواجهة على نطاق التماس مع الاحتلال.

وارتفع عدد شهداء محافظة طولكرم إلى 6 خلال 24 ساعة، بعد استشهاد نسرين ضميري والطفل محمد سرحان خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس يوم الإثنين.

وكانت الشهيدة ضميري قد استشهدت متأثرة بإصابتها بشظايا صاروخ في الرقبة والظهر، إثر قصف مسيرة للاحتلال موقعا عند مدخل مخيم طولكرم، فيما استشهد الطفل سرحان جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس في عدوان استمر أكثر من 7 ساعات، عاثت فيه دمارا وتخريبا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

ويوم الأحد الماضي، استشهد الشاب سعيد عزت جابر (24 عاما) وأصيب 5 آخرين بينهم إصابتان بحالة خطيرة، بعد أن قصفت طائرة مسيرة للاحتلال، منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس.

مشاهد مؤثرة ..

لحظة استهداف الاحتلال للشبان في مخيم نور شمس pic.twitter.com/RhT3Vk7oVh — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 2, 2024