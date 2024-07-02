يا عيب الشوم.. توقف الزميل احمد حسن الزعبي تنفيذاً لقرار قديم بالسجن

بعد مرور احد عشر شهرا على قرار محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستثنائية بحبس الزميل الصحفي احمد حسن الزعبي لمدة سنة مع الغرامة ، وذلك على خلفية منشور بثه عبر صفحته على “الفيسبوك” ، قامت الأجهزة الامنية ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيف الزميل الزعبي اثناء توجهه رفقة زوجته واطفاله الى قطعة ارض يملكها بمدينة الرمثا ، وذلك تنفيذا لقرار المحكمة .

محامو الزميل الزعبي كانوا تقدموا بطلبي نقض خطي على الاقل الا انهما رفضا من قبل وزير العدل ، وعلمت الاردن ٢٤ ان المحكمة ردت هذا اليوم طلب استبدال العقوبة والاستعاضة عنها بخدمة مجتمعية ..

وكانت محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، قررت في شهر (اب ) الماضي الحكم بحبس الكاتب الصحفي الزميل أحمد حسن الزعبي سنة مع الغرامة، وذلك على خلفية منشور بثّه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك استنادا لقانون الجرائم الالكترونية .

وجاء قرار المحكمة بعدما كانت محكمة الصلح قررت حبس الزميل الزعبي شهرين، لتقوم النيابة العامة بالطعن في الحكم، حيث جرى قبول الطعن وتغليظ العقوبة على الزميل الزعبي ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.

وتعود القضية إلى منشور بثّه الزميل الزعبي عبر صفحته إبان اضراب الشاحنات الذي بدأ في محافظة معان قبل عامين