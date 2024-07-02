كتائب القسام تنشر، اليوم الثلاثاء، لقطة مثيرة للحظة قنصها جنديّا داخل دبابته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة/ شاهدوا

بثت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، لقطات مثيرة، لعملية قنص نفذتها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والتي تشهد توغلا لجيش الاحتلال منذ أيام.

وتظهر اللقطات، رصد قناص قسّاميّ، ببندقية الغول المصنعة محليا، أحد جنود الاحتلال وهو يطل برأسه من دبابة، خلال أعمال تجريف في المنطقة بواسطة جرافات عسكرية.

وقد تمكن القناص من إرداء الجندي بصورة دقيق ومباشرة وإسقاطه داخل الدبابة على الفور.