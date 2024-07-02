القبض على رجل تركي هدد سائحاً سعودياً بسلاح أبيض في إسطمبول، لانه يتكلم العربية/ فيديو

أعلنت شرطة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على رجل تركي هدد سائحا خليجيا بسلاح أبيض بمنطقة ساريير، التابعة للمدينة الفاصلة بين آسيا وأوروبا.

وبحسب بيان الشرطة على منصة “إكس”، فإن الحادث وقع بمنطقة ساريير على الجانب الأوروبي من إسطنبول عند الساعة الثانية من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (11 من مساء الاثنين بتوقيت غرينتش).

وكان خليجيون تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا يحمل سكينا وهو على ما يبدو يهدد رجلا آخر يجلس على طاولة أحد المطاعم.

وقال مستخدمون خليجيون لمواقع التواصل الاجتماعي إن الرجل التركي كان يهدد سائحا سعوديا بسكين لأنه يتكلم العربية.

وذكر بيان شرطة إسطنبول أن المشتبه به كان ثملا عندما تلفظ بشتائم لأشخاص حوله ووجه لهم تهديدات في ذات الوقت.

وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع، تحركت الشركة لإلقاء القبض على المشتبه به وأحالته للمحاكمة، بحسب البيان.

ولطالما ينظم خليجيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كل موسم صيف حملات لمقاطعة السفر للسياحة في تركيا بسبب حوادث يقولون إنها “عنصرية تجاه العرب”.