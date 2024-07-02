جيش العدو يعلن مقتل رائد بمخيم نور شمس أمس. وإصابة مستوطن قرب مستوطنة براخا جنوبي نابلس اليوم الثلاثاء

نابلس – أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح في عملية إطلاق نار، اليوم الثلاثاء، قرب مستوطنة (براخا) جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ورود أنباء عن إطلاق نار قرب نابلس، وقال إن “قوات الجيش في طريقها إلى المكان، والتفاصيل لاحقًا”.

وأشارت القناة /13/ العبرية بأن الاشتباه يدور حول إطلاق نيران من قناص فلسطيني قرب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأكد جيش الاحتلال أمس انه وخلال خمسة أيام قتل قائد فرقة قناصة وجندي وأصيب 17 بانفجار عبوات ناسفة في طولكرم وجنين.

وكان جيش الاحتلال قد اعلن عن مقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة في تفجير عبوة ناسفة خلال اقتحام مخيم نور شمس صباح أمس.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي مساء امس عن مقتل الرائد احتياط يهودا جيتو، وهو مقاتل من وحدة المستعربين جراء انفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم، كما أصيب ضابط بصورة خطيرة بنفس الحدث،

وقال الجيش: يبدو إن العبوة من إنتاج محلي حيث احتوت على عشرات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، وقد دفنت في القسم العلوي من الطريق، ونتيجة لذلك أدى هذا الى وقوع أضرار جسيمة.

وقد وقع الحدث خلال عملية لإحباط أنشطة مسلحة للواء منشيه في المخيم، وفي إطاره تم شق طرق وتحييد مواد ناسفة, ووفقا للتحقيقات الأولية فقد انفجرت الساعة الـ07:00 عبوة ناسفة أسفل المركبة العسكرية التي وقفت بمنطقة المخيم.

واعلن الجيش انه قد تواجد خلال الانفجار المقاتل يهودا جيتو، الذي كان ضابطا في الوحدة وضابط، اما باقي المقاتلين فقد نزلوا من المركبة قبل الانفجار لمهمة عملياتية سيرا على الاقدام.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن السيارة المدرعة وقفت بمكان لم تكن فيه مخاوف لعبوات ناسفة، لذلك لم يتم إجراء عملية للكشف عنها، ونقل الجنود لتلقي العلاج بعد الانفجار.