جيش العدو يعلن مصرع رقيب وجرح 8 جنود في المعارك الدائرة بجنوب قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين

أعلن جيش العدو الإسرائيلي أن الرقيب أوري إسحاق حداد قد قُتل خلال معارك في جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين.

وقال ان الرقيب حداد يبلغ من العمر 21 عامًا، وهو من سكان مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، وكان خدم في الكتيبة 931 التابعة للواء ناحل.

وقد تم اعلام عائلته بنبأ وفاته. وسيتم دفنه في وقت لاحق اليوم الاثنين في مقبرة جبل هرتسل بمدينة القدس.

واشار الجيش إلى أنه قد أصيب في نفس الحادث ثمانية جنود إسرائيليين، ثلاثة منهم حالتهم خطيرة.

وفي التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 8 آخرين بجروح من لواء ناحل في معارك جنوب غزة، في حين استهدفت المقاومة الفلسطينية مواقع الاحتلال في غلاف غزة برشقة صاروخية، ونفذت عدة كمائن بقوات إسرائيلية في حي الشجاعية ورفح، بينما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الاثنين- غارات على مناطق عدة بالقطاع المحاصر أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الرقيب أوري إسحاق حداد الذي قتل في رفح كان داخل مبنى مفخخ والتفجير جرح فيه 9 جنود إصابة أحدهم خطرة.

وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أنها فجرت دبابة ميركافا 4 بعبوتي العمل الفدائي جنوب شارع الطيران بحي تل السلطان بمدينة رفح، كما استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأوقعتها بين قتيل وجريح، واستهدفت دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بعبوتين من نوع شواظ في الحي ذاته، وقنصت جنديا إسرائيليا داخل أحد المنازل في الحي.

وقبل ذلك أعلنت كتائب القسام أنها استدرجت قوة إسرائيلية إلى منزل مفخخ شرق رفح جنوبي القطاع، وفجرته فور دخول الجنود، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت -برشقات صاروخية- كيسوفيم والعين الثالثة ونيريم وصوفا وحوليت والمستوطنات في غلاف غزة.

بدورها بثت كتائب الشهيد عمر القاسم مشاهد من استهداف قوات جيش الاحتلال المتوغلة في الشجاعية بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وقد رصدت إسرائيل إطلاق 20 قذيفة صاروخية أطلقت من منطقة خان يونس نحو المنطقة المجاورة لقطاع غزة.

وكانت صفارات الإنذار انطلقت في عدد من البلدات الإسرائيلية في المناطق المجاورة لقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض عدة قذائف بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة بدون وقوع إصابات، مشيرا إلى أنه قصف مصادر النيران بالمدفعية.