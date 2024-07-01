بعد الإفراج عنه اليوم الاثنين.. د. محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء: ما يتعرض له الأسرى لم يمر على شعبنا منذ النكبة/ فيديو

1 يوليو، 2024

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، أن وضع سجون الاحتلال مأساوي وصعب جدا، في أول تصريحات له بعد الإفراج عنه صباح الاثنين.

وقال أبو سلمية في تصريحات للصحفيين: “وضع السجون مأساوي وصعب جدا، ويجب أن يكون هناك كلمة حاسمة للمقاومة والشعوب العربية من أجل حرية الأسرى”.

وأفرجت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، عن 50 معتقلا من قطاع غزة بينهم أبو سلمية الذي اعتقله الاحتلال بعد إجلائه قسرا من مجمع الشفاء الطبي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأكد أبو سلمية أن “الأسرى يمرون بظروف صعبة جدًا من نقص في الأكل والشراب والإهانة، لم يمروا بها منذ بداية الاحتلال عام 48”.

وأضاف: “الأسرى أمانة في أعناق الجميع ويجب تبييض السجون في أسرع وقت”.

وتابع: “الاحتلال يستهدف الجميع ويعتقل الجميع دون استثناء، وهناك من الكوادر الطبية من استشهدوا تحت التعذيب داخل السجون”.

وشدد على أن “الاحتلال أثبت مدى إجرامه باستهداف الكوادر الطبية والصحفية والنساء والرجال ودمر كل شيء في قطاع غزة”،”.

واستدرك “لكن بإذن الله سنبني قطاع غزة من الصفر، وسنعيد مجمع الشفاء الطبي الذي اعتقلنا منه كما كان وأفضل”.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، وعددًا من الطواقم الطبية والمصابين، خلال إجلائهم القسري في رحلة استغرقت 20 ساعة إلى جنوب قطاع غزة يوم

1 يوليو، 2024

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