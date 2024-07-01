مجاهدو القسام يسخرون من جيش العدو، وينشرون مشاهد لعمليات التصدي لآلياته المتوغلة في حي الشجاعية بغزة/ شاهدوا

غزة – أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف عدة دبابات وآليات للاحتلال وقوة متحصنة في أحد المنازل في إطار تصديها للتوغلات الصهيونية في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري، اليوم الاثنين: بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا عن تفجير دبابة “ميركفاه 4” بعبوتي العمل الفدائي جنوب شارع الطيران بحي تل السلطان بمدينة رفح.

ونشرت الكتائب مشاهد من تصدي كتائب القسام لآليات العدو المتوغلة في حي الشجاعية بمدينة غزة

وتظهر المشاهد مقاتلين من كتائب القسام وهم يسخرون من جيش الاحتلال، في انتظار توغل آلياته بالحي، لخوض المواجهة معه.

وقد تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذيفة “TBG” وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

كما تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

واستهدفت كتائب القسام دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه 4” بعبوتي “شواظ” في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

وتمكن مجاهدو القسام من استدراج قوة صهيونية لمنزل مفخخ تم استخدامه في عملية القنص الأخيرة شرق مدينة رفح وفور دخول الجنود للمنزل تم تفجيره وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.