وفاة المسعف محمد أبو الفوارس في حادثة انقاذ مواطنين علقوا في ملاهي الرصيفة

أعلن اليوم الأحد، عن وفاة أحد مرتبات الدفاع المدني، المسعف محمد ماجد أبو الفوارس الذي كان قد تعرض للاصابة خلال أداء واجبه في إسعاف مواطنين داخل مدينة ألعاب في منطقة الرصيفة .

وقد نعى البرنامج الصباحي عبر أثير اذاعة الأمن العام المسعف أبو الفوارس .

وفي وقت سابق صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أنّ بلاغا ورد لمديرية شرطة لواء الرصيفة، بتعرّض إحدى وسائل الألعاب داخل مدينة للملاهي للتعطّل وبداخلها مجموعة من الأشخاص، حيث تحركت فرق الإنقاذ والإسعاف من مديرية دفاع مدني الرصيفة للمكان على الفور.

وأضاف، أنه وأثناء التعامل مع العطل تعرّض أحد المسعفين برتبة وكيل للإصابة وأُسعف للمستشفى، فيما تم التعامل مع العطل وإخلاء الأشخاص كافّة من داخل اللعبة دون إصابات سوى عدد من حالات الهلع التي تم التعامل معها على الفور، وقد تم فتح تحقيق في الحادثة.