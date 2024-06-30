لطيفة تطرح كليب بعنوان «مطول الوجع» من ألبومها «مفيش ممنوع»/ فيديو

تواصل المطربة لطيفة طرح أغاني ألبومها الجديد «مفيش ممنوع»، حيث طرحت كليب أغنية «مطول الوجع» سادس أغاني الألبوم، عبر قناتها الخاصة على موقع «يوتيوب».

«مطول الوجع» من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تميم، وإخراج شريف ترحيني.

وتقول كلمات الأغنية: «مطول الوجع شكله.. ولسه مطوله مشاكله.. ومش عارفة هفوق إمتى من اللى أنا فيه.. ماشوفتش راحة من بعده وبقى كله شبة بعضه.. وأى محاولة للنسيان بتفشل ليه.. ما سيبتش حد جه قدامى ماسألتوش.. بينسى أزاى ولو في مكانى يعمل اية.. عملت اللى قالوه كله ومانسيتهوش.. بقيت بالعكس عماله أفكر أكتر فيه.. في حاجة في دنيتى ناقصة.. وحرفيا أنا في كارثه.. عشان ده بجد كل حياتى واقفة عليه.. حياتى أنا كان مرتبها ماقليش بعد مايسيبها.. هكمل بعد منه أزاى وهعمل ايه.. ما سيبتش حد جه قدامى ماسألتوش.. بينسى أزاى ولو في مكانى يعمل اية.. عملت اللى قالوه كله ومانسيتهوش.. بقيت بالعكس عماله أفكر أكتر فيه».

يشار إلى أن ألبوم «مفيش ممنوع»، يضم 10 أغاني، وهي «مفيش ممنوع»، و«يا ليالي»، و«بتقول جرحتك»، و«ضعف الإحساس»، و«مطول الوجع»، و«الورق»، و«نويت أعانده»، و«زعمة لاباس»، و«الحياة سكرة»، و«أنا المرسى».