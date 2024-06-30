تحت عنوان “إعدادُانا مُستمر”.. كتائب القسام تنشر فيديو لورشة تصنيع أسلحة في أثناء الحرب على قطاع غزة/ شاهدوا

30 يونيو، 2024

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، مقطع فيديو جديدا لورشة تصنيع أسلحة في أثناء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي.

وأظهرت المشاهد المصورة أحد مقاتلي القسام يجهز عشرات العبوات المتفجرة، ومكتوب عليها “عبوة العمل الفدائي”، وجرى وضع عدد منها في حقائب سوداء.

وقد علقت كتائب القسام في نهاية المقطع المصور بكلمتين: “إعدادُانا مُستمر”.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى، تصديها لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ268 على التوالي.

وأكدت كتائب القسام، أمس السبت، أنها استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعدة رميات من قذائف الهاون عيار 120ملم.

وامس الاول الجمعة، قالت كتائب القسام عبر قناتها على منصة “تيليغرام”، إن “الضربات حققت إصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال، بينما هبط الطيران المروحي لإخلاء القتلى والجرحى”.

والجمعة ايضا، أعلنت “كتائب القسام” و”سرايا القدس” مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين خلال اشتباكات ضارية في حي الشجاعية، واستهداف آليات إسرائيلية في مناطق التوغل شرقي مدينة غزة ومدينة رفح جنوبي القطاع.

والخميس الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن “الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة لتفكيك البنية التحتية لحركة حماس التي لا تزال نشطة هناك”، على حد زعمها.

30 يونيو، 2024

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