المتبرعون للحزب الديمقراطي يعتزمون الاتصال بالسيدة الأولى “جيل بايدن” لإقناع زوجها بالانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية

كشفت شبكة “إن بي سي نيوز” عن هوية الشخص الوحيد القادر على إرغام بايدن على الانسحاب من الانتخابات.

وأكدت الشبكة أن زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن البالغة من العمر 81 عاما، هي الشخص الوحيد الذي لديه تأثير حاسم عليه.

وقال مصدر للشبكة: “الشخص الوحيد الذي له تأثير حاسم عليه هو السيدة الأولى. إذا قررت أنه من الضروري تغيير مساره فسيتغير”.

وأكدت الشبكة أنه من المتوقع أن يناقش بايدن مستقبل حملته الانتخابية مع عائلته في كامب ديفيد بعد المناظرة الفاشلة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

في وقت سابق، كتبت صحيفة “أكسيوس” أن بايدن لن ينسحب من سباق “الكفاح من أجل الرئاسة” ما لم تقرر دائرته الداخلية ذلك، والتي تضم زوجته جيل وأخته فاليري والمستشار تيد كوفمان ومجموعة صغيرة من مساعديه في البيت الأبيض.

ممولو الحزب الديمقراطي يريدون استبدال بايدن بـ”القوة”

ومن جانبها، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا مطولا أكدت من خلاله أن ممولي الحزب الديمقراطي الأمريكي يريدون استبدال الرئيس جو بايدن كمرشح في الانتخابات الرئاسية بـ”القوة”.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر: “المتبرعون للحزب الديمقراطي يشعرون بالتوتر باستمرار، يوم الجمعة بعد المناظرة الرئاسية أعرب بعض أغنياء أمريكا عن تعاطفهم مع أداء بايدن الضعيف في المناظرة وتساءلوا حول كيفية تغيير مسار السباق الانتخابي”.

وبحسب الصحيفة، يأمل بعض الداعمين في أن ينسحب بايدن طواعية من الانتخابات.

ويقترح آخرون الاتصال بالسيدة الأولى جيل بايدن لإقناع الرئيس بالانسحاب من سباق الانتخابات.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، المنافسون الرئيسيون في السباق الانتخابي هم الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب.

يذكر أنه يوم الخميس الماضي، جرت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة.