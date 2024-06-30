جيش العدو يغتال الشهيد سعيد الجابر، القيادي بكتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس واصابة آخرين بقصف جوي اليوم الاحد/ فيديو

رام الله – استشهد قائد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين بمدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال تلفزيون فلسطين إن “الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف بصاروخ منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم”.

وأشار إلى سقوط “شهيد وعدد من الإصابات جراء استهداف المنزل المأهول، ومن بين المصابين أطفال”.

وقال ناشطون فلسطينيون إن الشهيد هو مؤسس كتيبة نور شمس التابعة لسرايا القدس، سعيد الجابر.

من جانبها، نعت حركة الجهاد الإسلامي في بيان “المجاهد القائد سعيد عزات الجابر أحد قادة كتيبة طولكرم- سرايا القدس”.

وقالت الحركة إن جابر “نجا من محاولات اغتيال عدة”.

وقال الاحتلال إن طائرة إسرائيلية قصفت مبنى في مخيم نور الشمس بمدينة طولكرم، وأن فيه 4 فلسطينيين من “المطلوبين” لقواته.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “شهيد و5 إصابات، بينها إصابتان بحالة خطيرة، جراء قصف الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم”.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة إلى 554، إضافة إلى نحو 5 آلاف و300 جريح، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

بينما خلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر، والتي تحظى بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

قصف بمخيم نور شمس – طولكرم

والحديث عن استهداف منزل ب٣ صواريخ يوجد فيه مطاردين حسبنا الله و نعم الوكيل

اللهم سلم يا الله pic.twitter.com/WbMLEgKxTn — Sorita 𓂆 (@Sorita921) June 30, 2024