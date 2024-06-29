ضبط مخدرات واسلحة نارية، بعد اشتباك في منطقة رويشد بين رجال الأمن وأحد أخطر تجّار ومهربي المخدرات

29 يونيو، 2024

عمان 29 حزيران (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن قوة أمنية خاصة مشتركة، وبعد جمع المعلومات وتحديد مكان وجود أحد أخطر تجار ومهربي المخدرات والمتعاملين مع مهربين إقليميين، نفذت مداهمة للمكان ضمن لواء الرويشد.

وأضاف أن المطلوب بادر بإطلاق عيارات نارية من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة، حيث طبقت معه قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابته في منطقة القدم والسيطرة عليه، وجرى إسعافه للمستشفى، فيما ألقي القبض على شخصين آخرين كانا برفقته.

وأكد الناطق الإعلامي أنه ضبط بحوزته 125 كفا من مادة الحشيش المخدرة و53 ألف حبة مخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة، وثلاثة أسلحة نارية اثنان منها أوتوماتيكيّان وبوشرت التحقيقات في القضية.

29 يونيو، 2024

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