جيش العدو الإسرائيلي يعلن، مساء اليوم السبت، عن مقتل جنديين وجرح اثنين آخرين في معارك شمال غزة

موقع i24NEWS العبري

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل اثنين من جنوده خلال القتال في قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلى العملية البرية التي انطلقت في أكتوبر في أعقاب حماس إلى 313

ووفقا لبيان الجيش فقد سقط الرقيب يائير أفيتان (20 عاماً) من رعنانا، وهو مقاتل في الكتيبة 890 لواء المظليين، في معركة شمال قطاع غزة.

كما سقط الرائد (احتياط) ياكير شموئيل تاتلبوم (21 عاماً) من معاليه أدوميم، وهو مقاتل في الكتيبة 77 فرقة ساعر من جولان (7)، في معركة شمال قطاع غزة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصيب مقاتل من الكتيبة 13 من لواء جولاني وضابط قتالي من كتيبة روتيم من لواء جفعاتي بجروح خطيرة في المعركة التي دارت شمال قطاع غزة.

وقد تم إجلاء المقاتلين الجرحى لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، حسبما تم إبلاغ عائلاتهم.

ووفقاً لإحصائيات الاحتلال، فقد قتل 313 جندياً وضابطاً منذ بدء الحرب البرية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما تقول المقاومة إنّ أعداد القتلى الإسرائيليين تفوق ذلك بكثير، ولكنّ حكومة الاحتلال تتعمّد إخفاء العدد الحقيقي حتى لا تؤثر سلباً على معنويات الجنود.