جيش العدو يعترف اليوم بمقتل الرقيب إيال شينس في معركة مع فرسان المقاومة، مساء امس الخميس، جنوب قطاع غزة

28 يونيو، 2024

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، مقتل جندي من كتيبة 931 في لواء ناحال خلال معارك جنوب قطاع غزة، مساء أمس الخميس، ليرتفع بذلك عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 668 جنديا.

واوضح الجيش في بيان مقتل الرقيب إيال شينس (19 عاما) من كيبوتس أفيك، وتابع لكتيبة 931، لواء ناحال، في معركة جنوب قطاع غزة،

وفي التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الجمعة، عن مقتل الرقيب إيال شينس (19 عاما) من كيبوتس أفيك، تابع لكتيبة 931، لواء ناحال، في معركة جنوب قطاع غزة،، وقد تم إخطار عائلته.

وتابع البيان: لقد تمت ترقيته من رتبة عريف إلى رتبة رقيب بعد وفاته،

28 يونيو، 2024

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