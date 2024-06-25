146133 طالباً وطالبة يتقدمون اليوم الثلاثاء لأول امتحانات الثانوية العامة

توجه صباح اليوم الثلاثاء، 146133 مشتركا ومشتركة لتقديم أول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024.

وقد بدأ الطلبة تقديم الامتحان في تمام الساعة العاشرة بمبحث التربية الإسلامية، موزعين على فرع العلمي (58606)، الأدبي (69096)، الشرعي (98)، الصناعي (6034)، الاقتصاد المنزلي (7784)، الزراعي (3065)، والفرع الفندقي (1450) طالبا وطالبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد وجهت الاثنين عددا من الرسائل والإرشادات للمشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة حرصا منها على سلامة سير امتحاناتهم.

وتضمنت الإرشادات دعوة المشتركين للحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية، مؤكدة أن أبواب المدارس ستغلق في تمام الساعة العاشرة للجلسة الأولى والساعة الواحدة للجلسة الثانية، ولن يسمح بدخول أي مشترك بعد هذا الوقت.

وشملت الإرشادات التزام كل مشترك بإحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتركين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر، يوميا عند تقديم الامتحان.

وأشارت الوزارة إلى ثقتها بوعي أبنائها الطلبة في تجنب كل ما من شأنه مخالفة تعليمات الامتحان مثل اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية) إلى قاعة الامتحان، وتأكيد ترك كل ما يتعلّق بالامتحان مثل قصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان، تلافيا لتطبيق الإجراءات الإدارية.

وأكدت استمرارها بإضافة 10دقائق لكل ورقة امتحانية تعطى للمشتركين بدلا من الوقت الضائع في توزيع الأوراق الامتحانية.

ودعت الطلبة إلى استثمار الوقت في الدراسة، وعدم الالتفات إلى الشائعات واستقاء المعلومات المتعلقة بالامتحان من مصادرها الرسمية.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 / الامتحان العام.

وبينت أن غرفة العمليات سيناط بها استقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.

وعممت الوزارة أرقام هواتف غرفة العمليات على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي: (مباشر غرفة العمليات: 065692368 / مباشر غرفة العمليات: 065699916 / موبايل مباشر غرفة العمليات: 0791881434 / موبايل مباشر غرفة العمليات: 0791881435 / مباشر غرفة العمليات: 0791881436 / موبايل مباشر غرفة العمليات: 0791881439).