غارة إسرائيلية على منزل عائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ غرب غزة، الليلة الماضية، توقع 10 شهداء بينهم شقيقته

استشهد 10 أشخاص من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بينهم شقيقته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب غزة الليلة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عددا من أفراد عائلة هنية الذين كانوا في المنزل لا يزالون تحت الأنقاض، وأكدت أن جل الشهداء الذين قضوا في الغارة الإسرائيلية من النساء.

وأفاد مراسل قناة الجزيرة بأن محاولة البحث عن ناجين مستمر، مرجحا ارتفاع أعداد شهداء الغارة التي استهدفت منزل هنية.

ومنذ الليلة الماضية، يكثف جيش الاحتلال غاراته على مخيم الشاطئ، كما استهدف مدرسة إيواء تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مما أدى لاستشهاد العشرات، بينهم أطفال.

وفي 10 أبريل/نيسان الماضي، استشهد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من أحفاده في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة.

وزعم جيش الاحتلال حينها أنه اغتال أبناء هنية لأنهم “كانوا في طريقهم لتنفيذ هجوم”.

وقد عُرف من شهداء عائلة هنية الذين ارتقوا بعد قصف منزلهم في مخيم الشاطئ الليلة الماضية:

– زهر عبد السلام هنية (أم ناهض)

– ناهض غازي هنية

– زوجته إيمان أحمد هنية

– محمد ناهض هنية

– اسماعيل ناهض هنية

– مؤمن ناهض هنية

– زهر ناهض هنية

– شهد ناهض هنية

– آمال ناهض هنية

وما زال عدد منهم تحت الأنقاض

وقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 37 ألفا و626 شهيدا، و86 ألفا و98 جريحا، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.