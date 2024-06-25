التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن لن تشمل العدادات المنزلية حتى نهاية عام 2025

لن تشمل التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن التي ستطبق في بداية تموز المقبل، العدادات الكهربائية المنزلية حتى عام 2025، وإنما ستشمل قطاعات أخرى، وفق هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة زياد السعايدة لقناة المملكة، إن العداد المنزلي المدعوم وغير المدعوم في موضوع التعرفة المرتبطة بالزمن وبشحن المركبات لا علاقة له بالتعرفة المرتبطة بالزمن، مضيفاً أن العدادات المنزلية غير مشمولة بالتعرفة المرتبطة بالزمن، وذلك غير موجود في خطة 2024-2025.

ولم يستبعد السعايدة شمول العدادات المنزلية بالتعرفة المرتبطة بالزمن بعد 2025، بقوله: “نعمل بأن كل القطاعات ستدخل في التعرفة المرتبطة بالزمن لكن القطاع المنزلي لن يدخل خلال 2024-2025، والله يحيينا لبعد ما تخلص 2025، واليوم لا أستطيع الإجابة بشأن تغير التعرفة ولا أعلم بشكل عام”.

وأوضح أن التعرفة الكهربائية الجديدة المرتبطة بالزمن ستقسم إلى أربعة أوقات.

الفترة الأولى ستكون “فترة خارج الذروة”، ستبدأ الساعة 5 فجرا حتى الساعة 2 ظهرا، والفترة الثانية هي “ذروة جزئية” من الساعة 2 ظهرا وحتى 5 عصرا، والفترة الثالثة من الساعة 5 عصرا وحتى 11 ليلا هي “فترة ذروة”، أما الرابعة، فمن 11 مساء وحتى الساعة 5 صباحا هي “ذروة جزئية”.

وأوضح أن سعر فترة خارج الذروة سيكون أقل من السعر الحالي لتعرفة القطاع الصناعي بنسبة 12-13%، أما الفترة الجزئية فهي نفس التعرفة الحالية وهي 67 فلسا وقد تكون أكثر قليلا.

وتحدث عن “زيادة بنسب بسيطة” في تعرفة فترة الذروة، وتشمل التعرفة الجديدة قطاعات شحن المركبات الكهربائية، والاتصالات، والصناعات المتوسطة، والاستخراجية.

وبدأت الهيئة بتطبيق هذه التعرفة بشكل اختياري اعتبارا من 28 أيار/مايو 2023 على بعض القطاعات.

وتعني التعرفة المرتبطة بالزمن إمكانية تحكم المستخدم بنمط استهلاكه للكهرباء ليستفيد من تعرفة مخفضة خلال الفترة التي تكون خارج الذروة.

محطات شحن المركبات الكهربائية

وقال السعايدة إن محطات الشحن العامة ستكون ضمن التعرفة المرتبطة بالزمن، موضحا أن التعرفة الحالية لمحطات الشحن 112 فلسا، وسيكون لها 3 فترات: خارج الذروة 103 فلسات من 5 فجرا حتى 2 ظهرا، و113 فلسا في الذروة الجزئية، ومن الساعة 5 مساء وحتى 11 ليلا ستكون 133 فلسا.

ووصلت نسبة الإنجاز في استبدال العدادات التقليدية بعدادات ذكية إلى 43% وخلال عامين مع نهاية عام 2025 ستنتهي من استبدال العدادات إلى عدادات ذكية.