كتائب القسام تبث مشاهد مثيرة لاستهداف آلية مدرعة للعدو تحمل راجمة صواريخ على محور فيلادلفيا الحدودي/ شاهدوا

بثت كتائب القسام، مساء اليوم الاثنين، مشاهد مثيرة، لعملية استهداف آلية مدرعة للاحتلال، تحمل راجمة صواريخ، كانت متواجدة على السياج الحدودي بين قطاع غزة ومصر، في محور فيلادلفيا بواسطة صاروخ موجه.

وتظهر اللقطات أحد مقاتلي القسام، ومعه صاروخ السهم الأحمر صيني الصنع، قبل أن يقوم باستهداف مدرعة الاحتلال، وإصابته بصورة مباشرة.

وقد حقق الرامي إصابة مباشرة في المدرعة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وفرار جنود الاحتلال المتواجدين في المنطقة بعد إصابتها.

فيما قامت القسام بقصف محيط المنطقة التي استهدفت بها المدرعة، بواسطة صواريخ رجوم لإيقاع خسائر في قوة الإسناد التي حضرت للمكان.

وتعد عربة “أوفك كاربت” آلية قيادة وسيطرة واتصالات تم تحويرها عن دبابات “ميركافا 2” الخارجة عن الخدمة كبديل عن عربات القيادة والسيطرة الهمفي.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي في معارك مع المقاومة الفلسطينية جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الذين اعترف بهم إلى أكثر من 667 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.