استشهاد هاني الجعفراوي، مدير الإسعاف والطوارئ في غزة نتيجة غارة إسرائيلية على عيادة الدرج بغزة

24 يونيو، 2024

غزة – أعلنت وزارة الصحة استشهاد هاني الجعفراوي مدير الإسعاف والطوارئ في غزة نتيجة استهداف الاحتلال لعيادة الدرج بغزة.

وفي بيان لها، فجر اليوم الاثنين، نعت وزارة الصحة ممثلة بوكيلها يوسف أبو الريش وجميع كوادرها، بكل فخر واعتزاز شهيدها هاني الجعفراوي مدير الإسعاف والطوارئ بغزة.

وقالت: إن الشهيد “مثّل مع إخوانه المسعفين نموذجا صلبا من الثبات والعزيمة والتضحية وهم يؤدون واجبهم الإنساني في إخلاء الجرحى والشهداء على مدار الساعة، رغم القصف والتهديد الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية”.

وأكدت عزمها على مواصلة واجبها الإنساني الطبي رغم الاستهداف الممنهج والقتل المباشر الذي طال 500 كادر صحي حتى اللحظة واعتقال أكثر من 310 آخرين في ظروف قاسية وغير إنسانية

وجددت وزارة الصحة مطالبتها للمجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية بوقف العدوان الاسرائيلي عن قطاع غزة وحماية المنظومة الصحية وكوادرها وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا وقتله المتعمد للكوادر الصحية والإنسانية.

وأعلن الدفاع المدني انتشال شهيدين يعملان في وزارة الصحة وإجلاء عدد من الإصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي -الليلة الماضية- عيادة الدرج “البندر” وسط مدينة غزة .

24 يونيو، 2024

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