انخفاضها من تركيا.. تضاعف صادرات مصر والامارات والأردن إلى دوله العدو خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة

فلسطين المحتلة – أفاد تقرير جديد لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، بأن صادرات 3 دول عربية إلى الاحتلال تضاعفت في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

ونقلت ميدل إيست آي، البيانات المنشورة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي التي بينت أن الصادرات المصرية في أيار/ مايو 2024 بلغت 25 مليون دولار، أي ضعف صادرات نفس الفترة من عام 2023.

وزادت صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر بشكل كبير، وعلى الرغم من التوترات بين البلدين منذ بدء الحرب في غزة، والتوترات على الحدود المصرية مع رفح، خاصة بعد سيطرة الاحتلال على محور فيلادلفيا، إلا أن التعاون في مجال الطاقة والأمن قد زاد خلال هذه الفترة.

وقال موقع ميدل إيست آي إن صادرات الإمارات إلى الاحتلال قد زادت أيضًا وفقًا للتقرير، وارتفعت إلى 242 مليون دولار في أيار/ مايو، مقارنة بـ238.5 مليون دولار في أيار/ مايو 2023.

ووفق التقرير فقد ارتفعت الصادرات الأردنية إلى الاحتلال لنحو 35.7 مليون دولار في أيار/مايو هذا العام، بينما كانت العام الماضي 32.3 مليون دولار.

وكشف التقرير الإحصائي أن الصادرات التركية انخفضت إلى أكثر من النصف بعد القيود التي فرضتها وزارة التجارة التركية على الصادرات إلى الاحتلال بسبب الحرب في غزة.

وفي مايو 2023، بلغت الصادرات التركية إلى الاحتلال 376.6 مليون دولار، لكنها انخفضت إلى 116.8 مليون دولار في مايو 2024.

يأتي ذلك، في غضون تصاعد التوترات على الحدود المصرية مع غزة خلال مايو/أيار، بعد سيطرة جيش الاحتلال على معبر رفح.

وقتل جنديان مصريان في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية عند معبر رفح الشهر الماضي، لكن رد القاهرة اعتبره البعض ضعيفاً.

ونمت التجارة الإسرائيلية مع مصر بنسبة 56% في عام 2023، وارتفعت بنسبة 168% على أساس سنوي في الربع الرابع، وفقًا لتقرير معهد أبراهام لاتفاقات السلام.

وفي عام 2022، حدد البلدان هدفًا للتجارة السنوية بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، ارتفاعًا من حوالي 300 مليون دولار في عام 2021.