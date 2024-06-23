بين مصر عبد الناصر ومصر السيسي.. عرضوا عليه الصلح فقال “القدس قبل سيناء”.. مقال تاريخي بقلم: الفريق أول محمد فوزي*

في عام 1957 بدا للرئيس عبد الناصر أن الثورة ومبادئها قد رسخت فى مصر ودول عربية أخرى وأن الجهد الخاص بالتسليح للقوات المسلحة قد اثمر وأن الاستقرار للحكم الداخلى قد تحقق فأراد أن يركز على تنمية الشعب بدرجة تفوق كل الدول النامية وادى هذا التفكير إلى منح الثقة الكاملة إلى المشير عبد الحكيم عامر في توجهات القوات المسلحة ونموها وقدراتها العسكرية وركز جهوده هو على شتى أفرع التنمية وبدأت مصر تضع خطة تنمية خمسية أولى 62- 67 انتجت دخلا قومياً ونمواً بمقدار 6.5 % قيمة لم يصلها أى شعب فى ظل تنمية مهددة بتحديات استعمارية وأعداء انحصرت فى إسرائيل وأمريكا.

وحدثت هزة عنيفة فى مسيرة الثورة ورسوخها بهزيمة القوات المسلحة ، تحت قيادة عبد الحكيم عامر فى 5 يونيو 1967 والتى انتهت بوقف إطلاق نار يوم 8/ 6 / 1967 ثم انتحار المشير ووفاته .

رفض الشعب وقواته المسلحة قبول الهزيمة التى تمت دون مواجهة مباشرة مع جنود مصر وتحمل الرئيس عبد الناصر مسئولية الهزيمة وشعر بالخطأ فى عدم متابعة ومواجهة عبد الحكيم عامر فى نفس الوقت الذى تحمس فيه لاستعادة الأرض المغتصبة بالقوة تحت شعار” ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة “وتولى قيادة- الشعب والقوات المسلحة بأسلوب جديد بادئا بحرب استنزاف ضد إسرائيل.

بدأت حرب الاستنزاف “67- 70″ بإرادة الجندى والضابط والقاند المصرى بدافع الرغبة فى الانتقام من إسرانيل وظهرت مقدرة الجندى المصرى فى القتال الشرس الذى نجح فى دب الرعب فى قلوب الجنود الإسرائيليين ونجح فى عام 1968 فى تصدير الخوف الى إسرائيل وفى عام 1969 وصلت القوات المسلحة إلى توازن قوى مع إسرائيل وفى عام 1970 – قدم الرئيس عبد الناصر أكبر هدية إلى قواته المسلحة – صفقة يناير/كانون ثاني- لصالح الدفاع الجوى الذى نجح فى إقامة حائط الصواريخ الذى نجح فى تحدى الطيران الإسرائيلى السلاح المتفوق الوحيد لدى اسرائيل .

وادركت اسرائيل أن الرئيس عبد الناصر نجح بسياسته وجهد قواته المسلحة فى إقامة حائط الصواريخ على بعد 15 كم غرب القناة . وضع يمكن عبد الناصر من بدء الهجوم على إسرانيل عبر قناة السويس فى أى وقت يقرره.

ومما زاد من إدراك إسرانيل وأمريكا أن الوضع السياسى والعسكرى قد انعكس لصالح العرب عما كان فى يونيو/حزيران 1967 وكان تواجد افراد ووحدات الاتحاد السوفييتى بكثافة فى مصر وتطور قدرة وكفاءة تشكيلات القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوى أثره فى تغيير ميزان القوى مع التعاون الاستراتيجى مع الحليفة سوريا.

وبدأت الجهود الدبلوماسية من أمريكا عندما شعرت أن مصر شعب وقوات مسلحة ورئيسا عازمون على تحرير ارضهم بالقوة مهما كانت التضحيات. واشفاقا منها على القوات الإسرائيلية ومركزها الجديد فى المنطقة ورغبتها فى الحفاظ على مركزها بوصفها قاعدة أمريكية فى العالم العربى قامت بعدة محاولات سياسية للتسوية الشاملة بدلا من القتال الذى أثر تأثيرا مميتا على إسرائيل فكانت المحاولة الأولى للتسوية الشاملة فى 2/11/1968 عندما قدم جين راسك وزير خارجية أمريكا مشروعه من اجل السلام تتضمن انسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية المحتلة بالكامل.

فى 6/11/68 أثناء اجتماع اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى فى القاهرة أعلن الرئيس عبد الناصر رفض مصر لهذا المشروع الأمريكى- الإسرائيلى الذى اعتبره الرئيس حلا منفردا واستطرد فى القول: ”إذا وافقنا على هذا المشروع وتركئا وراء ظهورنا باقى الأراضي العربية المحتلة فإنه يعتبر خيانة منا لأشقائنا العرب. إن دور مصر العربى هو قدرها”.

وجاءت المحاولة الثانية للحل من أجل التسوية الشاملة مع وليم روجرز – وزير خارجية أمريكا يوم 9/11/1969، عندما قدم ورقة عمل إلى مصر مركزا على إجلاء إسرائيل عن سيناء بحيث تصبح الحدود الدولية السابقة مع – فلسطين هي الحدود الآمنة المعترف بها بين إسرائيل ومصر.

وكان إحساس إسرائيل بأن مصر وصلت إلى قدر كبير من التوازن الإقليمى فى القوى بالإضافة إلى كثرة تضحيات جنودها فى مسرح العمليات سعيا للحصول على الخبرة القتالية الأمر الذى جعل العرب يميلون بطبيعتهم وانتمائهم مرة اخرى إلى التضامن مع مصر.

وكان رد مصر على المشروع الأمريكى- روجرز (1) – أنها لا تقبل حلأ جزئيا باى حال من الأحوال ! ويجب أن يكون الحل شاملا إسرائيل بعد 4 يونيو/حزيران 1967.. وكان الرئيس عبد الناصر فى بداية عام 1970 قد نجح فى الحصول علي أكبر وأهم صفقة سلاح سوفييتى للدفاع الجوى والطيران وتمت موافقة الكرملين لأول مرة على إدارة الأسلحة والمعدات والطائرات بأفراد وأطقم سوفيتية الأمر الذي لم يحدث مع أي دولة فى نطاق حلف وارسو ولذا اعتبرت أمريكا أن تأثير هذه الصفقة وفاعليتها يعتبرردعا عسكريا وسياسيا لإسرانيل بالإضافة إلى تعميق وتكثيف التواجد السوفيتى فى مصر سوف يعمق الصراع الدولى بين القوتين الأعظم وأصبح الموقف السياسى والعسكرى للدول المعنية فى الصراع العربى- الإسرائيلى كالآتي .

مصر: نشاط وفاعلية جبهة القتال ضد إسرائيل تتصف بالتحدى والردع خاصة بعد بناء حائط الصواريخ سام 3 واسقاط طائرات فانتوم واسكاى هوك واخذت مصر تصعد العمليات العسكرية فى الجبهة للدرجة التى الزمت قوة الدفاع الإسرائيلى على القناة بالتزام سياسة الدفاع بالدفاع السلبى كما نجحت القوات المسلحة على الجبهة بتصدير الخوف إلى إسرائيل بسبب العمليات الصغرى الجريئة ضد جنودها فى الجانب الشرقى من القناة .

إسرائيل: تحول الموقف السياسى والعسكرى إلى أسوأ حالة حين شعرت أن التصاعد المستمر للقتال على الجبهة المصرية أدى إلى مزيد من تعبئة المشاعر العربية ضد إسرائيل الأمر الذى أرغم مسز مائير رئيسة وزراء إسرائيل ان تعلن أنها لا ترى أى فرصة للسلام مادام عبد الناصر فى الحكم وكان الرئيس يدرك معنى السلام الإسرائيلى التى تعلنه مائير.

روسيا: تحذير روسى “كوسيجن ” إلى أمريكا بسبب استمرار إسرانيل فى مغامراتها ضد الأراضى العريية وأن ذلك سوف يجعل الاتحاد السوفييتي مضطراً لإمداد الدول العربية بالوسائل التى يمكنها من الرد على المعتدى المتغطرس .

انجلترا وفرنسا : بوصفهما أعضاء فى لجنة الأربعة الكبار ينضمون فى الرأى إلى جانب العرب ويطلبان تنفيذ إسرائيل لقرار مجلس الأمن رقم 242 / 1967 وكان موقف الصلابة فى القتال على الجبهة المصرية والإرادة والتضحيات التى تتم يوميا جعلت الدولتين تنحازان للجانب العربى. أمريكا = الرئيس نيكسون يؤيد اتجاهات روجرز وزير خارجيته نحو تسوية شاملة بحيث تتم مفاوضات بين الأطراف المتصارعة على أساس ” اتفاق تفاوضى” وكانت الإدارة الأمريكية قد اعربت عن اقتناعها ان سياسة العصا الغليظة التى نصح بها – هنرى كسينجر- أمن قومى أمريكى- ضد مصر قد استهلكت بعد ان جربت الفانتوم ضد المدنيين فى مصر وفشلت- إشارة إلى قوة العمق المصرى الذى لم يحقق اهدافه.

وأظهرت هذه المواقف السياسية والعسكرية للأطراف المعنية :

1- مدى عمق الفجوة بين الموقفين السوفييتى والأمريكى خاصة بعد انضمام انجلترا وفرنسا إلى رأى ، الجانب العربى وهو موقف يؤدي إلى عزلة امريكا .

2- انتهت مناقشات الأربعة الكبار ” بأن تحقيق السلام مرهون بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية مع ضمان أمن إسرائيل ”

3- فشل استراتيجية السماء المفتوحة ضد مصر

4- إن زيادة دعم إسرانيل بالفانتوم سوف يؤدى إلى إشعال العالم العربى كله بالعداء ضد السياسة الأمريكية.

وهكذا كانت رؤية الرئيس عبد الناصر السياسية والعسكرية قد أكسبت مصر اتجاهات الأربعة الكبار “أمريكا – روسيا- بريطانيا- فرنسا ” إلى جانب الحق العربى المشروع فى تحرير أرضهم المغتصبة وإقرار حقوق الشعب الفلسطينى .

كان هذا الجو والموقف مهيأ للرئيس عبد الناصر كى يوجه خطابه الشهير المفتوح على الهواء مباشرة إلى الرئيس نيكسون فى 1/5/1970- عيد العمال – وكان رد فعل أمريكا ان حضر جوزيف سيسكو وقدم مذكرة الإدارة الأمريكية إلى مصر تشمل :

1- عدم إمداد امريكا بطانرات الفانتوم إلى إسرائيل .

2- التزام إسرائيل بالانسحاب من كل شبر من الأراضى العربية المحتلة مع ضمان حقوق الشعب الفلسطينى.

3 – لا مفاوضة مباشرة مع إسرائيل .

4- إخراج بيجن من الحكومة الائتلافية “حكومة مائير” إذا لم يوافق على الرأى الأمريكى.

وتعتبر هذا الرأى ” المذكرة ” حرصا من أمريكا على ضرورة وقف إطلاق النار بأى ثمن .

أما رد فعل المشروع على مائير فقد اعتبرته “موينخ جديدة” وكان الجزء الخاص بفلسطين والفلسطينيين يمثل كابوسا لا يطاق بالنسبة لإسرائيل .

المحاولة الثالثة والأخيرة – مشروع روجرز ” 2″ : كلف الرئيس نيكسون وزير خارجيته روجرز مهمة الوصول الى حل من أجل التسوية الشاملة للصراع العربي الاسرائيلي وتطور الموقف بين أمريكا واسرائيل على إثر قرار نيكسون بتأجيل إمداد إسرائيل بصفقة الفانتوم إلى أزمة سياسية صامتة بينهما.

قبلت مصر المشروع بعد- تعديله ليتفق مع الرغبات المصرية فى وقف مؤقت للنيران قدر بـ 90 يوماً . واتخذ الرئيس عبد الناصر القرار النهائي بعد أن استشار خمس قيادات دستورية فى مصر وكان السبب الواقعى للموافقة على المشروع هو:

ا- إعطاء فرصة هادئة للقوات المسلحة المصرية كى تستعد وتجهز تشكيلاتها الميدانية ومسرح العمليات لمعركة تحرير الأرض بالقوة عقب انتهاء فترة الـ 90 يوما بحيث يشمل هذا الإعدأد التدريب القوى بالأسلحة المشتركة على جميع المستويات على العملية “جرانيت “.

2- اكتساب جانب الرأى العام العالمى أدبيا ومعنويا بعد قبول مصر وقف إطلاق النار المؤقت لإزالة الصخب الإعلامى المنتشر فى العالم الغربى بان مصر وعبدالناصر يحاربون من اجل الحرب.

3- اختبار مصداقية امريكا التى قدمت المشروع وتبنته فى تنفيذه عن صدق وهى فى موقف الحياد بين مصر وإسرائيل- امتنـاع عن الإمداد بالسلاح والطائرات – لأول

كانت رؤية الرئيس عبدالناصر الاستراتيجية عن الصراع العربى/ الإسرائيلى ومعرفته الجيدة بأطماع إسرائيل واسلوب المؤسسة العسكرية الحاكمة بها هوما وضح فى خطابه الشهير يوم افتتاح المؤتمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى يوم 22/7/1970 حين قال : ” لقد أصبح واضحا أمامنا الآن جميعا وبغير استثناء مهما كان من امر تنوع اجتهاداتنا السابقة أنه لم يعد هناك بديل عن خوض المعركة، لقد تركنا الأبواب مفتوحة لكل محاولات الحل السلمي ولم نضع غير الشروط التى تطلبها حقوق الكرامة الوطنية بل وحقوق الأمن الوطنى والقومى فى أبسط صورهما ولكن ذلك كله وحتى هذه اللحظة كان جهدا ضائعا ” مشيرا إلى محاولات الحل السلمى من أمريكا وإسرائيل ” والنتيجة المحققة التى يجب أن نستخلصها بأنفسنا ولأنفسنا من ذلك أنه لم يعد هناك طريق للخروج مما نحن فيه الآن إلا أن نشق طريقنا نحو ما نريد عنوة وبالقوة فوق بحرمن الدم وتحت أفق مشتعل من النار، ومهما بدت هذه النتيجة قاسية بما تحمله معها من تكاليف وتضحيات فإننا لا نجد امامنا غير ذلك بديلا لنصون به الشرف والحياة والمستقبل جميعا.

إن كل الذين كانوا يعتقدون أول الأمر بحل سلمى، لم يعد أمامهم الآن ما يقولونه غير إعادة وتكرار وجهة النظر الأخرى القائلة منذ البداية ” إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة “.

*وزير الحربية وبطل حرب الاستنزاف في عهد الرئيس عبر الناصر