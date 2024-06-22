كتائب القسام تنشر مشاهدَ عن استهدافها جنود العدو وآلياته في مخيم الشابورة، وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة/ فيديو
بثت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) – مشاهد عن استهدافها جنود الاحتلال وآلياته، في مخيم الشابورة، وسط مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
ويُظهر الفيديو استهدافَ القسام آليات الاحتلال من المسافة صفر، وتحقيقها إصابات مباشرة.
وتضمّنت المشاهد رصد حركة قوات الاحتلال وتموضعها في مخيم الشابورة، ثم تجهيز منصات الإطلاق، وإطلاق القذائف، ورصد أماكن سقوطها.
وأمس، دكت القسام موقع قيادة تجمع لآليات قوات الاحتلال، في محور نتساريم، بقذائف الهاون، شرقي حي الزيتون في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين من جنود الاحتلال، خلال العملية.
كما دكت القسام حشود قوات الاحتلال المتوغلة في جنوبي منطقة جحر الديك، شرقي المحافظة الوسطى، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
#شاهد | #كتائب_القسام تنشر مشاهد عن استهدافها جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم في مخيم #الشابورة وسط مدينة #رفح، جنوبي قطاع #غزة. #الميادين #فلسطين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/EpaXDgyxUz
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 22, 2024
#شاهد | #كتائب_القسام تنشر مشاهد من دكّها موقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون في محور "نتساريم"، شرقي حي الزيتون في مدينة #غزة، ما أدى إلى مقتل اثنين من جنود الاحتلال خلال تلك العملية.#الميادين #فلسطين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/GynldKWC31
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 21, 2024