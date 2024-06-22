كتائب القسام تنشر مشاهدَ عن استهدافها جنود العدو وآلياته في مخيم الشابورة، وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة/ فيديو

22 يونيو، 2024

بثت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) – مشاهد عن استهدافها جنود الاحتلال وآلياته، في مخيم الشابورة، وسط مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ويُظهر الفيديو استهدافَ القسام آليات الاحتلال من المسافة صفر، وتحقيقها إصابات مباشرة.

وتضمّنت المشاهد رصد حركة قوات الاحتلال وتموضعها في مخيم الشابورة، ثم تجهيز منصات الإطلاق، وإطلاق القذائف، ورصد أماكن سقوطها.

وأمس، دكت القسام موقع قيادة تجمع لآليات قوات الاحتلال، في محور نتساريم، بقذائف الهاون، شرقي حي الزيتون في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين من جنود الاحتلال، خلال العملية.

كما دكت القسام حشود قوات الاحتلال المتوغلة في جنوبي منطقة جحر الديك، شرقي المحافظة الوسطى، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

22 يونيو، 2024

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