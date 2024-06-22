فظاعة .. قوات العدو تُنكّل بشاب جريح في جنين، وتضعه على مقدمة سيارة عسكرية لاستخدمته كدرع بشري/ شاهدوا

22 يونيو، 2024

جنين – المركز الفلسطيني للإعلام

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على التنكيل بشاب فلسطيني جريح، اليوم السبت، ووضعته على مقدمة سيارة عسكرية إسرائيلية، واستخدمته كدرع بشري أثناء اقتحامها لحي الجابريات في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقد نشرت منصات إعلامية فلسطينية مقطعاً يظهر الشاب المصاب وهو ملقى فوق السيارة العسكرية، التي كانت تجوب به طرقات الحي.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات مسلحة، اليوم السبت، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اكتشاف تسلل وحدة إسرائيلية خاصة إلى حي الجابريات بمدينة جنين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن تحاصر منزلاً في حي الجابريات وتطالب من بداخله بتسليم أنفسهم.

وفي روايته للحادث، قال الشاب الجريح هشام سليط، الذي يعالج في المستشفى نتيجة لإصابته برصاصتين، إنّ قوات الاحتلال أطلقت النار عليه وعلى رفيقه، ثمّ أمرتهما بالصعود فوق السيارة العسكرية، حيث جابت بهما المنطقة قبل أن تتركه ينزف، ولم يذكر ما حلّ بصحابه.

وطبقاً لمصادر محلية، فقد أحرقت قوات الاحتلال مركبة، وعاثت خراباً في حي الجابريات في جنين خلال اقتحامه صباح اليوم.

22 يونيو، 2024

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